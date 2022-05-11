ЗСУ розгромили підрозділ морської піхоти РФ, який втік з-під Києва

ЗСУ в черговий раз розгромили в Запорізькій області російських військових і змусили їх відступити / Фото pkitis.tltsu.ru

Один з підрозділів морської піхоти Росії, який спочатку був у Київській області, переукомплектували і знову кинули в Україну. Але окупантам знову не пощастило - вони знову отримали "на горіхи" від Збройних сил України, але цього разу вже в Запорізькій області.

Про це розповів колишній командир полку захисників Маріуполя Максим Жорін в інтерв'ю 24 каналу.

"Ми спалили два танки (підрозділи морської піхоти Росії, – ред.), кілька БМП і "набили" безліч окупантів, після чого вони були змушені відступати на кілька населених пунктів назад", – повідомив Жорін.

За його словами, мова йде про один з підрозділів, який "тікав" з Київської області, але його знову кинули на територію України вже в іншому напрямку.

"І так склалося, що ми їх знову зустріли", – додав Жорін.

Як повідомляв Главред, в боях під Харковом українські бійці ліквідували ще одного старшого офіцера російської армії – підполковника Фезула Бичикаєва. Він якраз напередодні такого важливого для Путіна 9 травня поповнив список загиблих в Україні офіцерів старшого складу армії РФ – у списку він став вже 39-м.

Раніше повідомлялося, що США надали Україні розвіддані про російські підрозділи, що дозволило ЗСУ ліквідувати багатьох генералів РФ.

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