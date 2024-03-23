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Окупанти в шоці: Крим під масованим ударом ЗСУ, пролунали потужні вибухи

Ангеліна Підвисоцька
23 березня 2024, 23:31оновлено 24 березня, 00:15
Повідомляється про удар по російських кораблях і не тільки.
Вибух у Криму
В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Вони прогриміли одразу в кількох місцях. Після влучання в небо здійнялися величезні стовпи вогню і диму. Відео "прильотів" уже розлетілися в Мережі.

Телеграм-канал "Кримський вітер" зазначає, що сигнали повітряної тривоги лунали у військових частинах Севастополя і Джанкоя. У Севастополі місцеві жителі нарахували щонайменше шість вибухів. Вони пролунали в районі Козачої бухти і мису Фіолент. Ще три вибухи прогриміли біля аеродрому "Бельбек".

"Севастопольці порівнюють силу вибухів як під час прильоту кораблями до Севморзаводу або штабу ЧФ. Городяни в шоці", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Зазначається, що "прильоти" в районі Козачої бухти були за місцем розташування 810 бригади морської піхоти РФ. Там здійнялася потужна пожежа. Туди "полетіли" машини швидкої допомоги та пожежники.

Також, за даними каналу, удар було завдано по кораблях окупантів. На Кримському мосту перекрили рух транспорту.

"У Севастополі по кораблях приліт, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму", - повідомляє "Кримський вітер".

Потужні вибухи також прогриміли в районі Балаклави.

Дивіться відео про вибухи в Криму 23 березня:

вибух у Криму
У Криму прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Повідомляється, що "приліт" у Севастополі був у районі колишнього штабу ВМСУ на вулиці Руднєва, де розмістилися російські окупанти.

вибух у Криму
У Криму прогриміли потужні вибухи / фото: Кримський вітер

Також повідомляється, що приліт ракет був у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту РФ на вулиці Миколи Музики, 1.

Заява України

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що фаєр-шоу в окупованому Криму влаштували українські сили.

"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам і морякам за успішну бойову роботу! Крим - НАШ! Разом - до перемоги", - написав Олещук.

вибухи в Криму, Олещук
У Криму прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Знищення російського корабля "Сергей Котов"

Нагадаємо, 5 березня українські війська атакували п'ятьма морськими дронами малий патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергей Котов" у Криму. Судно, за свідченнями самих окупантів, цієї ночі несло бойове чергування з протиповітряної оборони.

Пізніше в ГУР повідомили, що під час удару по кораблю "Сергій Котов" було поранено майже 3 десятки окупантів. Відомо про загибель семи моряків російського корабля, який успішно знищили спецпризначенці ГУР. Але зазначалося, що ця цифра може зрости.

Президент України Володимир Зеленський після потоплення "Сергія Котова" заявив, що безпечних гаваней для флоту російських окупантів не буде. Також глава держави у своєму вечірньому відеозверненні подякував усім українським захисникам, причетним до знищення чергової бойової одиниці Чорноморського флоту.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов"

Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василий Быков" - серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої і дальньої морської зони, розроблених у "Північному ПКБ" та побудованих на АТ "Зеленодольський завод імені О.А.М.Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії.

Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василий Быков" увійшов до складу Чорноморського флоту.

Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань.

Третій корабель серії "Павел Державин" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань.

Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021 року, але пізніше строки його здачі було перенесено, повідомляє Вікіпедія.

Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"
Швидкість: 30 вузлів
Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах
Автономність: 60 діб.
Екіпаж: до 80 осіб

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