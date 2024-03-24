Сили оборони влучно вразили два великі російські кораблі в Севастополі

Сили оборони України вразили російські великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку і кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту.

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Уражено Уражено російські кораблі "Ямал" і "Азов" у Севастополі - СтратКом/ колаж Главред, фото "Вікіпедія" і скріншот

Сили оборони України успішно вразили великі десантні кораблі російських окупантів "Ямал" і "Азов". Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Facebook.

Як кажуть українські офіцери, було завдано удару по центру зв'язку, а також кільком об'єктам інфраструктури Чорноморського флоту окупантів у Севастополі, що в Криму.

Пізніше факт знищення внаслідок ракетних ударів по тимчасово окупованому Севастополю вузла зв'язку російського флоту підтвердив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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"Якщо у вас є багато підрозділів, то перемоги вам не побачити, якщо ви не можете ними керувати", - сказав офіцер.

Знищення російського корабля "Сергей Котов"

Нагадаємо, 5 березня українські війська атакували п'ятьма морськими дронами малий патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергей Котов" у Криму. Судно, за свідченнями самих окупантів, цієї ночі несло бойове чергування з протиповітряної оборони.

Пізніше в ГУР повідомили, що під час удару по кораблю "Сергій Котов" було поранено майже 3 десятки окупантів. Відомо про загибель семи моряків російського корабля, який успішно знищили спецпризначенці ГУР. Але зазначалося, що ця цифра може зрости.

Президент України Володимир Зеленський після потоплення "Сергія Котова" заявив, що безпечних гаваней для флоту російських окупантів не буде. Також глава держави у своєму вечірньому відеозверненні подякував усім українським захисникам, причетним до знищення чергової бойової одиниці Чорноморського флоту.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василий Быков" - серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої і дальньої морської зони, розроблених у "Північному ПКБ" та побудованих на АТ "Зеленодольський завод імені О.А.М.Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василий Быков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павел Державин" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021 року, але пізніше строки його здачі було перенесено, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

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