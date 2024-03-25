ЗСУ потужно знищують флот РФ у Криму: в ISW розкрили ефективність атак

Удари ЗСУ надалі стримуватимуть росіян від передислокації кораблів до Севастополя та західної частини Чорного моря.

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Україна знищує російський флот / колаж: Главред, фото: pexels, flot.com

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що українські війська в ніч проти 23 березня завдали удару по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, вдарили по нафтобазі та принаймні частково пошкодили два десантні кораблі ЧФ.

Генштаб ЗСУ 24 березня повідомив, що українські сили успішно завдали ударів по десантних кораблях ЧФ Росії "Ямал" та "Азов" класу "Ропуха", по центру зв’язку ЧФ і по кількох невизначених об’єктах інфраструктури флоту в Севастополі, передає ISW.

Пов’язаний з Кремлем воєнний блогер стверджував, що під час удару українські війська запустили понад 40 ракет Storm Shadow і Neptune, ракет-приманок ADM-160 і безпілотників.

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Опубліковані 24 березня геолокаційні кадри демонструють ракетний удар по центру зв'язку ЧФ, а супутникові зображення показують значні пошкодження будівлі.

Окрім того, російський опозиційний телеграм-канал Astra опублікував кадри нібито вибуху на нафтобазі в окупованому Гвардійському (на північний схід від Севастополя). В пабліку повідомили з посиланням на джерела, що в результаті удару безпілотника згоріли три цистерни з нафтопродуктами та склад.

Речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що кораблі "Ямал" та "Азов" отримали пошкодження, але поки що оцінка ступеню пошкоджень суден триває. Плетенчук зазначив, що ЧФ наразі має лише п'ять десантних кораблів і з них лише три залишаться боєздатними, якщо ця остання атака завдала серйозної шкоди "Ямалу" та "Азову".

Удари по Чорноморському флоту РФ

Нагадаємо, що 23 березня Крим опинився під масованим ударом ЗСУ, пролунали потужні вибухи. Вони прогриміли одразу в кількох місцях. Після влучання в небо здійнялися величезні стовпи вогню і диму. Відео "прильотів" уже розлетілися в Мережі.

Сили оборони влучно вразили два великі російські кораблі в Севастополі. Українські офіцери повідомили, що було завдано удару по центру зв'язку, а також кільком об'єктам інфраструктури Чорноморського флоту окупантів у Севастополі, що в Криму.

У Британії висміяли Чорноморський флот після ударів ЗСУ. Наразі невідомо, наскільки серйозно пошкоджено російські БДК у Севастополі. Однак якщо підтвердиться їхнє ураження, то в Чорноморського флоту РФ залишиться тільки 3 із 13 таких суден.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

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