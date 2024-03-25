ЗСУ могли вразити розвідувальний корабель окупантів "Іван Хурс" - ВМС

Із 13 одиниць, які росіяни приготували, щоб захопити південне узбережжя України, в строю залишаються лише три.

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Корабель "Іван Хурс" міг бути атакований у Криму / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Операція ЗСУ в тимчасово окупованому Криму була успішною - Чорноморський флот країни-агресора РФ зазнав істотної шкоди. Як розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, Сили оборони могли вразити ще один корабель ЧФ РФ - це "Іван Хурс".

"Стан зараз уточнюється. Зараз ми можемо підтвердити це ураження. Зараз так само верифікується інформація про ураження ще однієї одиниці, третьої. Так чи інакше, один із цих великих десантних кораблів уже стоїть на заводі на ремонті", - сказав він в ефірі телемарафону.

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За словами Плетенчука, з 13 одиниць, які росіяни приготували, щоб захопити південне узбережжя України, в строю залишаються лише три.

"А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу Чорноморського флоту - не залишилося жодного", - додав він.

Крім того, було уражено будівлю військово-морської бази в Севастополі та завдано вогневого ураження по паливно-мастильних складах.

"Військово-морська база - це структура, яка забезпечує діяльність флоту в цілому. Тому це може виявитися не лише зв'язок, а й забезпечення, поточний ремонт і багато питань, які вирішує безпосередньо військово-морська база. Але станом на сьогодні можемо зазначити, що операція була успішною, удару було завдано серйозного, збиток істотний", - додав він.

Корабель "Іван Хурс" - що про нього відомо "Іван Хурс" - російський середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони. Перший серійний та один із двох кораблів проєкту 18280, пише Вікіпедія. До завдань корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами американської системи ПРО. Корабель названо на честь начальника Розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР у 1979-1987 роках - віце-адмірала Івана Хурса. Уночі 24 травня 2023 року російські пропагандисти повідомили, що російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" був атакований трьома безпілотниками. Інцидент стався після проходження протоки Босфор близько 5:30 ранку. Російським морякам нібито вдалося відбити атаку, і судно не зазнало пошкоджень. Пізніше OSINT-аналітики повідомили, що "Іван Хурс" зміг дійти до причалу в захопленому Севастополі. При цьому у нього був явний крен на борт. У Мережі також з'явилося відео, яке підтверджує завдання удару по борту судна "Іван Хурс". Ролик знято камерою дрона.

Удари по ЧФ РФ у Криму

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що Сили оборони успішно вразили великі десантні кораблі російських окупантів - "Ямал" і "Азов".

Уранці 25 березня в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили удар по великому десантному кораблю "Ямал" і розкрили деталі пошкоджень.

У ГУР повідомили, що 23 березня було атаковано 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал". За оцінками військової розвідки України, характер пошкоджень "Ямала" має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. У розвідці додали, що окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля.

Експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець Іван Варченко заявив, що удар по російських окупантах у захопленому Севастополі та ураження великих десантних кораблів "Ямал" і "Азов" - ще один крок до знищення ворожих командних пунктів. Найближчим часом усі кораблі Чорноморського флоту РФ будуть знищені.

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