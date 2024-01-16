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Сотні артобстрілів та інтенсивні атаки: важка ситуація на Таврійському напрямку

Єлизавета Бельмас
16 січня 2024, 17:35
Російські загарбники збільшують кількість атак за підтримки бронетехніки і наступають на Сили оборони України.
Сотні артобстрілів та інтенсивні атаки
Сотні артобстрілів та інтенсивні атаки / коллж: Главред, фото: командування Об'єднаних сил ЗСУ

Захисники України в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" відбивають величезні штурми і знищують ворожі танки і ББМ навіть при значному збільшенні кількості атак з технікою. Про складну ситуацію на фронті розповів командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Українські воїни змогли знищити ворожу САУ "Гіацинт-з" та вразити ЗРК "Тор". Крім іншого, за словами Тарнавського, окупанти збільшили кількість атак за підтримки бронетехніки, що не принесло їм успіху, проте відбилося на власних втратах. Зокрема, росіяни 6 танків втратили і ще два виявилися пошкодженими.

В цілому, напередодні 16 січня вороги втратили 386 соладтів і 67 одиниць техніки тільки в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія".

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"В операційній зоні ЗСУ ворог завдав 20 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів. Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на певних напрямках", – повідомив Олександр Тарнавський.

Ситуація на фронті в Україні

Як повідомляв Главред, угруповання російських окупаційних військ на території України налічує близько 460 тисяч осіб, однак щодня армія Росії поповнюється приблизно тисячею рекрутів. Це дає росіянам можливість активно проводити наступальні операції на окремих ділянках фронту. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський.

Крім цього, російські війська ведуть наступ з великою кількістю військового особового складу і техніки в районі Кремінної Луганської області. Зараз там спостерігається значне накопичення російських військ. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 63-го окремого механізованого батальйону Ростислав Ящишин.

Також, майор запасу НГУ Олексій Гетьман повідомив, що росіяни можуть щомісяця постачати на всю лінію фронту 70-75 танків. За словами Гетьмана, росіяни щосили намагаються показати якісь переможні результати до виборів президента в березні.

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війна в Україні
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