ЗСУ вразили літак ПКС РФ: пілот спрямував його у населені пункти на Луганщині

Жителі окупованого села Дякове Антрацитівського району побачили, як російський військовий літак упав на вулицю, де живуть люди, сказав Артем Лисогор.

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Кадри падіння російського військового літака в район населеного пункту / Скриншот відео Telegram-канал Луганська ОВА

Бійці ЗСУ вразили ворожий військовий літак. Його пілот, не думаючи про людей, спрямував машину не в поля та ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій частині Луганської області. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Луганщини Артем Лисогор.

У Telegram-каналі пресслужби ОВА він розповів про те, що жителі захопленого села Дякове побачили, як російський винищувач падає у район, де живуть люди.

"Пілот російського винищувача вчора скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили вже його - думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Тому спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині. Жителі села Дякове побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних. Повідомляють, що впав на вулицю, де "мешкає Любов Миколаївна". Про кількість жертв наразі невідомо", - наголосив Артем Лисогор. відео дня

Кадри падіння винищувача РФ у Луганській області:

Пілот ПКС РФ спрямував літак не в ліси і поля, а в населені пункти - Лисогор / Скриншот Главред

ЗСУ розтрощили російські Су-34 і Су-35

ЗСУ знищили три російські літаки на східному фронті, повідомив головнокомандувач військ Олександр Сирський. Зокрема, 17 лютого було розтрощено два ворожі Су-34 і один Су-35. Інформацію також підтвердили і у Повітряних силах.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що доля пілотів збитих російських Су поки що невідома. Вони намагалися катапультуватися.

У Повітряних силах вранці 18 лютого повідомили, що ЗСУ збили російський Су-34. Ворожий літак був уражений о 6 ранку.

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