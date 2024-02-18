РФ спробує прорвати оборону ЗСУ на 5 напрямках: у NYT розкрили плани Путіна

Російські війська на деяких напрямках зібрали понад 100 тисяч військ, армія України відчуває дефіцит боєприпасів, пишуть журналісти The New York Times.

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Ситуація напружена, потрібно ухвалювати оперативні рішення - Сирський / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

Окупаційні війська агресора Росії після захоплення Авдіївки спробують прорвати оборону ЗСУ на позиціях в Авдіївському районі, а також у напрямках Вугледара, Кремінної, Бахмута та Роботиного. Обстановка ускладнюється тим, що Силам оборони не вистачає боєприпасів і вони відчувають виснаження після двох років жорстокої війни.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів.

Авдіївка

Журналісти пишуть, що окупанти захопили українське місто-фортецю. Наразі місто зруйноване, проте протягом десятиліття контроль Києва над Авдіївкою підривав критичні операції РФ у галузі логістики.

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"У ситуації, коли ворог наступає на трупи власних солдатів із перевагою снарядів 10:1, під постійним обстрілом, це єдине правильне рішення", - цитується генерал Тарнавський, який пояснив причину виведення військ з Авдіївки.

Також вказується, що поки що незрозуміло, як окупанти надалі розвиватимуть свій наступ на Авдіївському напрямку, і наскільки добре ЗСУ зміцнили свої наступні лінії оборони. Слідом ідуть великі населені пункти, де проживають десятки мирних жителів. Відстань - 55 км на захід.

Втрати РФ у битві за Авдіївку

Зазначається, що було ліквідовано близько 50 тисяч російських військових. Незважаючи на великі втрати пораненими та вбитими, командири й далі застосовували тактику масованих піхотних штурмів.

"Навіть якщо лінія фронту стабілізується після того, як росіяни захоплять місто, його падіння дасть змогу російським військовим більш ефективно переміщати війська і техніку для наступів на інших напрямках", - пише NYT.

Вугледар

Захоплена Мар'їнка стала базою для атак РФ, від міста внаслідок дворічних боїв залишилися руїни. Окупація Мар'їнки дозволила окупантам звернути увагу на укріплений ЗСУ Вугледар.

Росіяни 2023 року вже намагалися атакувати Вугледар із півдня, проте зазнали величезних втрат, включно з поразкою в одному з найбільших танкових боїв повномасштабної війни.

"Але коли Мар'їнка під контролем, росіяни атакують Вугледар з півночі. Зараз вони просуваються через село Новомихайлівка, що приблизно за 13 миль на північний схід. Солдати, які воюють у районі Вугледара, сказали, що падіння Авдіївки за 88 миль на північний схід, найімовірніше, вивільнить російські сили для посилення атак із півночі", - ідеться в статті.

Роботине

Окупанти прагнуть відновити позиції в районі Роботиного Запорізької області, щоб повернути райони, які ЗСУ звільнили під час торішнього контрнаступу. Там війська РФ зібрали ще більше сил, ніж в Авдіївці.

"Схоже, що росіяни поставили собі за мету штурмом добитися там якогось успіху, як вони намагалися це зробити в Авдіївці", - інформує речник угруповання Таврія Дмитро Лиховій.

Кремінна

Ворожі сили тиснуть на Кремінну, щоб відновити контроль над територіями, які вони втратили наприкінці 2022 року.

"Минулого року невелика територія переходила з рук у руки, незважаючи на інтенсивні бої в лісосмугах уздовж фронту на цьому напрямку. Тепер Росія знову починає рухатися вперед, хоча й повільно, незважаючи на запеклий опір України", - ідеться в статті.

Окупанти зосередили на північ у бік Куп'янська і на Лиман близько 110 тисяч військ.

Бахмут

Російські війська знищили і захопили Бахмут ще у травні минулого року. Після окупації міста війська РФ були виснажені, а ПВК Вагнер пішов заколотом проти Міноборони окупантів.

Там ворог перехопив ініціативу, і надії на контратаки навколо флангів поки вщухли.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що окупанти мають намір прорвати оборони навколо Часового Яру, щоб здобути контроль над висотами і завдавати ударів з артилерії по Краматорську.

За оцінками Києва, на Бахмутському напрямку зібрано близько 62 тисяч окупантів.

"Ситуація є напруженою, потребує постійного моніторингу загальної ситуації та оперативного ухвалення рішень на місці", - наголосив Сирський.

Війна Росії проти України

Україні потрібно переносити війну в Росію, вважає начальник штабу батальйону НГУ, майор Віталій Кротевич. За його словами, після захоплення Авдіївки росіяни можуть провести рейдову операцію. Дії на території РФ вигідні Україні, оскільки там у росіян немає ліній оборони.

В Інституті вивчення війни заявили, що війська РФ захопили Авдіївку, оскільки використовували бомбові авіаудари для просування своєї піхоти. За оцінками аналітиків, окупанти вперше застосували таку тактику і можуть її використовувати й надалі.

Війська РФ пішли в наступ на Запорізькому напрямку, але ЗСУ їм влаштували розгром, розповіли в Оперативному командуванні Захід. Окупанти застосували близько 30 одиниць військової техніки, але атаку було відбито. Вони зазнали великих втрат.

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