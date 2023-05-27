ЗСУ можуть зайти з території РФ: експерт про несподіваний сценарій контрнаступу

У ході контрнаступу ЗСУ можуть обійти територією РФ лінію оборони ворога.

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Євген Дикий оцінив ймовірний сценарій контрнаступу / Колаж: Главред, фото: фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, УНІАН

Рейди російських добровольчих підрозділів по територіях Бєлгородської та Брянської областей РФ не є кінцевими цілями контрнаступу Збройних сил України, заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

""Білгород-няш" и "Воронеж-няш" нам однозначно не потрібні. Але це не означає, що туди не треба заходити. Просто не потрібно уподібнюватися росіянам: якщо ти кудись зайшов, якщо кудись "ступил сапог солдата", необов’язково залишатися там надовго, осідати на роки, а, тим більше, інтегрувати ці землі до складу своєї території", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Водночас експерт не виключив, що в ході контрнаступу ЗСУ можуть просто обійти територією РФ лінію оборони, яку росіяни збудували від Сватового до Кремінної.

"Лінія Сватове-Кремінна, яку ми не можемо взяти з жовтня минулого року і яку весь час штурмуємо, може бути просто обійдена. Як свого часу німці на стали штурмувати добре укріплену французами Лінію Мажино, а просто взяли і пройшли збоку. Так от для нас це "збоку" лежить саме через російську територію. Суто з військової точки зору, для нас було б дуже логічним пройти через Білгородщину і вийти в тили росіян на Луганщині – тоді там би посипалося все", — припустив він.

Водночас гість редакції Главреда вважає, що перешкодити реалізації цього сценарію може позиція західних союзників.

"А от чого ми не знаємо, так це, наскільки жорсткими є заборони наших союзників на будь-яке заходження на російську територію. У мене жевріє надія, що в момент, коли все почнеться, нам просто буде плювати на те, що з цього приводу думають Байден та Салліван, і наші військові вирішать діяти так, як доцільно з військової точки зору. Ми просто потім скажемо: "Ой, вибачте, упс, так уже вийшло", — зазначив він.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Дикий також додав, що Україна поки змушена рахуватися з "дурними страхами наших союзників".

"У Байдена та його оточення є абсолютно дурний та ірраціональний страх, так званої, ескалації. Тому чи дадуть нам пройти через територію РФ, наразі мені не відомо", - додав він.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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