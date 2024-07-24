"Путіну вдалося вивести новий тип людини": чим загрожує Україні зупинка війни

Ситуація в Росії вкрай важка. Але господар Кремля Володимир Путін вбив росіянам у голови, що воювати необхідно.

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Путін переконав росіян, що воювати необхідно / Колаж: Главред, фото: Sota, сайт Кремля

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що зупинка війни для України - це відкладена війна, оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін вбив росіянам у голову, що вони не житимуть добре, доки не переможуть усіх "ворогів".

Як розповів Жданов в інтерв'ю Главреду, господар Кремля так вибудував ідеологію РФ, що виходить, що дві країни претендують на одну історію.

"Він створив таку ідеологію, за якої співіснування двох держав - України та Росії - просто неможливе. І найголовніше, що він зміг вбити це в голови росіянам", - зазначив він.

За словами експерта, попри те, що росіяни втомилися від війни, у РФ погана економічна ситуація, стрімко зростають ціни на продукти, бензин тощо, росіяни все одно кажуть, що треба воювати.

"Ситуація в Росії вкрай важка. Фактично це колос на глиняних ногах. Якщо вже глава Центробанку Набіулліна визнає, що всі її заходи не дали можливості хоча б знизити зростання інфляції, це означає, що для РФ все складається не найкращим чином", - пояснив Жданов.

При цьому Путін вбив росіянам у голови, що воювати необхідно, інакше "прийде НАТО і "бендерівці" та заберуть туалет на вулиці, той дерев'яний сортир заберуть і розпилять на дрова".

На думку Жданова, "говорити про те, що є точки перетину, і завтра можна сідати за стіл переговорів, недоречно".

"Путіну вдалося навіть більше, ніж Леніну. Коли Ленін проводив більшовицький переворот, він мріяв виростити нову людину - радянську людину, а потім побудувати нову спільність саме на радянській людині. Але не вийшло, і Союз розвалився врешті-решт. А Путіну вдалося вивести новий тип людини - росіянин звичайний, який ненавидить усіх і вважає всіх ворогами, з якими треба воювати і перемогти, і тоді вони заживуть красиво. А в тому, що зараз усе погано, винні вороги", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю Олега Жданова Главреду:

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