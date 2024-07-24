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"Путіну вдалося вивести новий тип людини": чим загрожує Україні зупинка війни

Анна Ярославська
24 липня 2024, 04:45
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Ситуація в Росії вкрай важка. Але господар Кремля Володимир Путін вбив росіянам у голови, що воювати необхідно.
Путін, росіяни
Путін переконав росіян, що воювати необхідно / Колаж: Главред, фото: Sota, сайт Кремля

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що зупинка війни для України - це відкладена війна, оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін вбив росіянам у голову, що вони не житимуть добре, доки не переможуть усіх "ворогів".

Як розповів Жданов в інтерв'ю Главреду, господар Кремля так вибудував ідеологію РФ, що виходить, що дві країни претендують на одну історію.

"Він створив таку ідеологію, за якої співіснування двох держав - України та Росії - просто неможливе. І найголовніше, що він зміг вбити це в голови росіянам", - зазначив він.

За словами експерта, попри те, що росіяни втомилися від війни, у РФ погана економічна ситуація, стрімко зростають ціни на продукти, бензин тощо, росіяни все одно кажуть, що треба воювати.

"Ситуація в Росії вкрай важка. Фактично це колос на глиняних ногах. Якщо вже глава Центробанку Набіулліна визнає, що всі її заходи не дали можливості хоча б знизити зростання інфляції, це означає, що для РФ все складається не найкращим чином", - пояснив Жданов.

При цьому Путін вбив росіянам у голови, що воювати необхідно, інакше "прийде НАТО і "бендерівці" та заберуть туалет на вулиці, той дерев'яний сортир заберуть і розпилять на дрова".

На думку Жданова, "говорити про те, що є точки перетину, і завтра можна сідати за стіл переговорів, недоречно".

"Путіну вдалося навіть більше, ніж Леніну. Коли Ленін проводив більшовицький переворот, він мріяв виростити нову людину - радянську людину, а потім побудувати нову спільність саме на радянській людині. Але не вийшло, і Союз розвалився врешті-решт. А Путіну вдалося вивести новий тип людини - росіянин звичайний, який ненавидить усіх і вважає всіх ворогами, з якими треба воювати і перемогти, і тоді вони заживуть красиво. А в тому, що зараз усе погано, винні вороги", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю Олега Жданова Главреду:

Мирні переговори з Росією - останні новини

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

15 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді.

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру.

19 липня в інтерв'ю ВВС Зеленський заявив, що світ має чинити тиск на країну-агресора Росію, щоб посадити її за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова передати Росії свої пропозиції щодо мирних переговорів. Зробити це згодні через треті країни.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські пропагандистські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни в Україні, пообіцявши, що РФ завершить свою мету знищити українську державність протягом 10 років.

Другий саміт миру - що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.

За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.

У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.

У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.

Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

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