Росіяни звели велику базу за 200 км від фронту: ЗМІ показали кадри обʼєкта

Обʼєкт забезпечує бойові частини російських підрозділів на лінії фронту.

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ЗС РФ розміщують бази подалі від можливих ударів авіацією ЗСУ/ Колаж Главреда. Фото: Схеми, Вікіпедія

Російські окупанти звели військову базу у місті Новочеркаськ Ростовської області - всього за 200 км від лінії бойового зіткнення, пише проєкт Радіо Свобода "Схеми".

На думку військового експерта Михайла Жирохова, це — ймовірно база матеріально-технічного забезпечення, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка

Базу розгорнули у травні 2024-го — між виправною колонією і двома недобудованими навчальними закладами, зауважують розслідувачі.

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На території нинішньої бази раніше був інший військовий обʼєкт — школа кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії, яку закрили у 2011 році.

Будівництво нового обʼєкта почалося влітку 2023 року.

Військова база РФ у Ростовській області / Фото: Схеми

Наприкінці серпня 2023-го на території обʼєкта припаркували з півсотні військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Відтоді, за майже рік, база збільшилася утричі, ідеться у матеріалі.

База у Новочеркаську належить 100-му військовому полку матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ.

Війна в Україні - удари по аеродромах

Нова політика США, що передбачає дозвіл для ЗСУ завдавати ударів по території країни-агресора Росії американським озброєнням хоч і скоротила деякі російські атаки, але все ще не дозволяє Україні знищувати цілі на ключових аеродромах ворога.

Тим не менше Україна "витискає" із США дозвіл на удари по аеродромах РФ, розповів на початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба.

А поки що ЗСУ бʼють по бойовій авіації ЗС РФ далекобійними дронами власного виробництва. Зокрема, унаслідок удару БПЛА по військовому аеродрому в Морозовську Ростовської області РФ могло бути знищено бомбардувальник Су-34 окупантів, а також уражено паливно-мастильні матеріали.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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