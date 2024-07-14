Плани Путіна провалилися: на Заході назвали місто, на яке "націлилася" РФ

Війська країни-окупанта Росії роблять класичну помилку в рамках війни проти України і самі собі ж завдають шкоди, припустив аналітик Ендрю Таннер.

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Війна Путіна перетворилася на серію паралельних кампаній - Таннер/ Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Російські окупанти провалили свої "плани" на літо у війні проти України і тепер "націлилися" на захоплення Торецька Донецької області. На Торецькому фронті ворог активно діє в напрямках Часова Яру, Покровська та Нью-Йорка.

Зокрема, системоаналітик Ендрю Таннер, який спеціалізується на аналізі стратегії та оборонної політики, вважає, що план Путіна на поточну літню кампанію - захоплення Торецька.

"Війна Путіна перетворилася на серію паралельних кампаній. Поки росіяни намагаються розхитати українську оборону, вони завдають більшої шкоди власній здатності здійснювати ефективні операції. Резерви перекидаються з фронту на фронт, щоб підтримувати зусилля, навіть якщо вони впираються в стіну. Це класична помилка", - вважає аналітик.

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За його словами, окупанти активно атакують у напрямках Часового Яру, Покровська і Нью-Йорка.

"Схоже, що Путін був змушений відмовитися від своїх початкових планів щодо кампанії літа 2024 року. Звичайно, він не відступає. Його війська переходять до перманентної боротьби всюди, де вони бачать шанс досягти прогресу, в надії зірвати майбутній контрнаступ України. Торецьк є епіцентром наступу: до операцій росіян на півночі та півдні тепер додаються прямі лобові атаки піхоти на укріплений район. Ця стратегія є розширеною версією того, що переважно спрацювало в Авдіївці, оскільки в України не було гаубичних боєприпасів", - уточнив аналітик.

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Наступ РФ у районі Торецька - головні новини за темою:

Після затишшя окупанти почали різко тиснути на Торецькому напрямку, повідомляли в середині червня в Генеральному штабі ЗСУ. Сили оборони відбили ворожі атаки.

На Торецькому напрямку ворог застосовує таку саму тактику, як у боях за Авдіївку, вважає військовий експерт Владислав Селезньов. За його оцінками, ситуація дуже складна, але у росіян не вистачає сил для окупації всього Донбасу.

В ISW оцінили загрозу захоплення Торецька: американські аналітики вважають, що в росіян немає потрібних ресурсів для значного просування в напрямку Донецька. Окупанти навряд чи зможуть швидко захопити місто.

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