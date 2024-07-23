РФ хоче ліквідувати плацдарм: полковник назвав імовірний напрямок штурму

До Маріуполя прибувають військові кораблі РФ, які доставляють особовий склад і техніку росіян, розповів Владислав Селезньов.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти в найближчій перспективі атакуючі зусилля зосередять на півдні Запорізької області, де намагатимуться захопити нові території, заявив колишній речник Генштабу, полковник ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

У коментарі ТСН він нагадав про те, що до Маріуполя прибувають військові кораблі РФ, які доставляють особовий склад і техніку росіян.

"Я думаю, що ворог здійснює там накопичення ресурсів і, найімовірніше, він намагатиметься використати ці ресурси відповідним чином саме на Запорізькому напрямку", - попередив експерт.

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Він наголосив, що диктатор Володимир Путін вимагає ліквідувати плацдарми на північ від Урожайного та в районі Работиного, щоб таким чином зафіксувати лінію бойового зіткнення.

"Путін мріє про тотальний контроль над шістьма регіонами, які вписані в російську конституцію: Донецьк, Луганськ, Херсон, Крим, Севастополь, Запоріжжя. Усе це, на думку кремлівського диктатора, має стати офіційно визнаною світовою спільнотою територією Росії", - додав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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Раніше повідомлялося, що РФ нарощує сили на Запоріжжі: перекидає десятки одиниць військової техніки. Російські окупанти перекинули на Бердянський напрямок техніку з Воронезької області РФ, розповів Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ може готуватися до нового наступу на Запоріжжя. Країна-агресор Росія знімає резерви та підрозділи вздовж узбережжя Азовського моря.

Військовий експерт Владислав Селезньов раніше повідомляв, що російська окупаційна армія нарощує резерви для активізації бойових на півдні Запорізької області.

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