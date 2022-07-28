ЗСУ можуть відкинути ворогів на лінію 23 лютого до кінця року: американський генерал назвав умову

ЗСУ можуть відкинути ворогів на лінію 23 лютого до кінця року - генерал Ходжес / Колаж DVIDSHUB Flickr, УНІАН

Українські військовослужбовці зможуть вже найближчим часом відкинути російських окупантів на лінію 23 лютого - вже до кінця цього року - але тільки якщо буде дотримано одну умову про це розповів колишній командувач військами США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес, повідомляє портал "РБК-Україна".

Він підкреслив - для успіхів ЗСУ у війні з росіянами необхідно якомога швидше налагодити швидкі поставки озброєння.

"Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне більш швидкими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України", – сказав генерал.

Ходжес також переконаний - активні бойові дії триватимуть в тому числі і взимку. А ЗСУ зможуть у категоричній формі звільнити Південь за наявності потрібного озброєння (в першу чергу ‒ Далекобійного).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що - на думку військового експерта Олександра Мусієнка, потрібну кількість зброї для проведення контрнаступу Україна отримає орієнтовно тільки у вересні-жовтні. ЗСУ потрібно отримати артилерію, реактивну зброю, а також безпілотники. На це потрібен час.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що ракетні удари Росії по Україні затягують підготовку ЗСУ до контрнаступальної військової операції. Загроза ракетного обстрілу існує в будь-якому регіоні країни. Удари наносяться, в тому числі, і по навчальних центрах.

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