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Ракетні удари по Україні заважають готуватися до контрнаступу - Арестович

29 червня 2022, 12:49

РФ б'є ракетами по навчальних центрах. Британія запропонувала свою допомогу.

ракета, ВСУ, Арестович
Ракетні удари заважають підготовці до контрнаступу / Офис президента, Генштаб ВСУ, УНИАН

Російські крилаті ракети значно ускладнюють підготовку нових українських підрозділів. Російська ракета може вдарити у будь-якому регіоні України. Таким чином, підготовка до контрнаступу затягується. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Величезна проблема полягає в тому, що в Україні нема безпечних місць. Російські крилаті ракети завжди долітають, збити їх всі неможливо, збити носії ми не можемо ... Наносяться постійно удари по навчальних центрах, це становить небезпеку нашим солдатам. Сконцентрувати таку кількість військових у навчальних центрах, щоб їх підготовити і убезпечити одночасно важкувато", - сказав Олексій Арестович.

Змінити ситуацію може Великобританія, яка вже запропонувала Україні свою допомогу у підготовці бійців. Британці запропонували підготувати щонайменше 10 тис. бійців на своїй території. Це буде відбуватися системно, що допоможе збільшити кількість підготовлених до війни українських піхотинців.

Арестович зазначив, що стандартна та якісна піхотна підготовка триває близько 4 місяців.

"Британська піхотна виучка одна з найкращих в світі ... Зараз люди з піхотною підготовкою - це, по-перше, збережене життя і, по-друге, знищений противник. Російська військова підготовка у більшості взагалі залишає бажати кращого. Навчені піхотинці 10 тис. - дві або три повноцінних бригади. Це величезний вклад у нашу перемогу, адже піхота на полі бою має бути стійкою та ефективно", - додав Арестович.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія втрачає значно більше техніки та бійців у цій війні, ніж Україна.

"Там, де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять осіб. Там, де ми втрачаємо один танк - вони втрачають п‘ять. Ось так ми боремося", - сказав Зеленський.

Наприкінці червня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що число вбитих бійців Збройних сил України під час війни наближається до 10 тисяч.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 29 червня втрати РФ війні з Україною становлять 35,5 тис. осіб.

Інші новини:

війна в Україні Британия російське вторгнення
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