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РФ розглядає можливість капітуляції у війні – Ходжес

15 травня 2022, 13:22

У країні-агресорці вважають такий варіант реальним.

РФ розглядає можливість капітуляції у війні – Ходжес/ Reuters

Росія насправді розглядає можливість капітуляції у війні проти України.

Зараз РФ при згадці про це всіляко заперечує цю можливість. Але сам факт того, що в Російській Федерації почали піднімати цю тему, означає, що вони такий варіант не відкидають. Про це заявив колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес у Twitter.

Таким чином Ходжес відреагував на твіт колишнього російського депутата Іллі Пономаренко, у якому той процитував слова російського посла в США про неможливість капітуляції РФ в Україні.

"Це означає, що вони насправді визнають, що є така реальна можливість", – наголосив Ходжес.

Раніше в українській РНБО заявили, що Україна та Росія навряд чи підпишуть мирний договір. Можлива тільки капітуляція Москви перед Києвом.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці розповіли, що армія РФ втратила третину бойових сил. Наступ російських сил на Донбасі втратив темп, і країна-агресорка не зможе наростити його щонайменше упродовж місяця. Зараз в російських військах наростають системні проблеми.

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війна в Україні вторгнення Росії Бен Ходжес
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