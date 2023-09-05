ЗСУ домоглися тактичного успіху на Запоріжжі та просунулася за "зуби дракона" - ISW

Українські сили просунулися до позицій, які знаходяться на схід від протитанкових ровів РФ, що є частиною тришарової оборони на захід від Вербового.

https://glavred.net/ukraine/vsu-dobilis-takticheskogo-uspeha-na-zaporozhe-i-prodvinulas-za-zuby-drakona-isw-10498222.html Посилання скопійоване

ЗСУ обстрілюють важкою артилерією російські позиції / Колаж: Главред, фото: скріншот, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу,

Збройні Сили України розширюють пролом, який вони вже зробили в одному з російських оборонних рубежів в окупованій західній частині Запорізької області та перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тилові райони цього рубежу. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

За даними ISW, українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами "зуби дракона", які є частиною російської оборони.

Аналітики ISW не готові оцінити, чи прорвали українські війська цей російський оборонний рубіж, оскільки відсутня українська важка техніка в цих районах.

відео дня

Відеоматеріали, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися до позицій на лінії дерев, які знаходяться на схід від російських протитанкових ровів і загороджень "зуби дракона", що є частиною тришарової оборони безпосередньо на захід від Вербового.

Карта deepstatemap.live / deepstatemap.live

Геолокаційні дані вказують на те, що українська легка піхота також просунулася далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій уздовж дороги, що веде на північний захід до Вербового. Крім цього, українські сили просунулися до російських оборонних позицій між Роботіним та Новопрокоповкою.

Ситуація на запорізькому напрямку / understandingwar.org

Українські військові, схоже, досягають успіхів в безпосередній близькості від ще не прорваного російського оборонного рубежу, який проходить на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки. Там проводяться піхотні атаки, йде обстріл важкою артилерією російських позицій, що знаходяться в глибині та на південь від цього рубежу.

Розгортання української важкої техніки та значних сил у цих районах може свідчити як про прорив цієї російської оборонної лінії, так і про спробу розширити цей прорив.

Ситуація на фронті - останні новини

У російських окупантів немає ресурсу захопити Работине знову. Сили оборони можуть розширювати звільнену ділянку для того, щоб йти в напрямку Токмака Запорізької області.

Як пише американське видання The New York Times, ЗСУ можуть взяти Токмак в кільце. Навіть якщо витіснити росіян з міста одразу не вийде, буде перерізана залізнична гілка, що забезпечує війська окупантів.

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти нездатні швидко та повноцінно відновити і експлуатувати логістичні шляхи для перевезення важкої техніки, озброєння та боєприпасів через пошкодження мостів, уражених Силами оборони України.

Військовий оглядач Юліан Рьопке повідомив, що раніше російська армія понад рік мала вогневу перевагу по всьому фронту, проте картина почала різко змінюватися на користь ЗСУ.

За його словами, зараз саме українська армія накриває скупчення російських військ артилерійським вогнем. Цьому сприяють не лише понад 400 155-мілімітрових артилерійських знарядь, наданих західними країнами, а й передані США у великих кількостях касетні боєприпаси.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.