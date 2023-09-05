УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ домоглися тактичного успіху на Запоріжжі та просунулася за "зуби дракона" - ISW

Анна Ярославська
5 вересня 2023, 07:25 оновлено 5 вересня, 07:38
216
Українські сили просунулися до позицій, які знаходяться на схід від протитанкових ровів РФ, що є частиною тришарової оборони на захід від Вербового.
ВСУ, Запорізька область
ЗСУ обстрілюють важкою артилерією російські позиції / Колаж: Главред, фото: скріншот, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу,

Збройні Сили України розширюють пролом, який вони вже зробили в одному з російських оборонних рубежів в окупованій західній частині Запорізької області та перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тилові райони цього рубежу. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

За даними ISW, українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами "зуби дракона", які є частиною російської оборони.

Аналітики ISW не готові оцінити, чи прорвали українські війська цей російський оборонний рубіж, оскільки відсутня українська важка техніка в цих районах.

відео дня

Відеоматеріали, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися до позицій на лінії дерев, які знаходяться на схід від російських протитанкових ровів і загороджень "зуби дракона", що є частиною тришарової оборони безпосередньо на захід від Вербового.

Карта deepstatemap.live
Карта deepstatemap.live / deepstatemap.live

Геолокаційні дані вказують на те, що українська легка піхота також просунулася далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій уздовж дороги, що веде на північний захід до Вербового. Крім цього, українські сили просунулися до російських оборонних позицій між Роботіним та Новопрокоповкою.

Ситуація на запорізькому напрямку
Ситуація на запорізькому напрямку / understandingwar.org

Українські військові, схоже, досягають успіхів в безпосередній близькості від ще не прорваного російського оборонного рубежу, який проходить на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки. Там проводяться піхотні атаки, йде обстріл важкою артилерією російських позицій, що знаходяться в глибині та на південь від цього рубежу.

Розгортання української важкої техніки та значних сил у цих районах може свідчити як про прорив цієї російської оборонної лінії, так і про спробу розширити цей прорив.

Ситуація на фронті - останні новини

У російських окупантів немає ресурсу захопити Работине знову. Сили оборони можуть розширювати звільнену ділянку для того, щоб йти в напрямку Токмака Запорізької області.

Як пише американське видання The New York Times, ЗСУ можуть взяти Токмак в кільце. Навіть якщо витіснити росіян з міста одразу не вийде, буде перерізана залізнична гілка, що забезпечує війська окупантів.

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти нездатні швидко та повноцінно відновити і експлуатувати логістичні шляхи для перевезення важкої техніки, озброєння та боєприпасів через пошкодження мостів, уражених Силами оборони України.

Військовий оглядач Юліан Рьопке повідомив, що раніше російська армія понад рік мала вогневу перевагу по всьому фронту, проте картина почала різко змінюватися на користь ЗСУ.

За його словами, зараз саме українська армія накриває скупчення російських військ артилерійським вогнем. Цьому сприяють не лише понад 400 155-мілімітрових артилерійських знарядь, наданих західними країнами, а й передані США у великих кількостях касетні боєприпаси.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Запорізька область новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

ЗСУ домоглися тактичного успіху на Запоріжжі та просунулася за "зуби дракона" - ISW

ЗСУ домоглися тактичного успіху на Запоріжжі та просунулася за "зуби дракона" - ISW

07:25 Україна
У РФ заявили про атаку дронів на Москву і ще дві області: що відомо

У РФ заявили про атаку дронів на Москву і ще дві області: що відомо

06:43 Світ
Армія РФ здійснила парад помилок, до кінця вересня ми можемо звільнити Токмак – Коваленко

Армія РФ здійснила парад помилок, до кінця вересня ми можемо звільнити Токмак – Коваленко

04:05 Україна
Всі головні новини

Останні новини

07:58

У боях з окупантами в Україні загинув доброволець з Колумбії

07:25

ЗСУ домоглися тактичного успіху на Запоріжжі та просунулася за "зуби дракона" - ISW

07:05

Оптична ілюзія для геніїв: лише одиниці розгледять відому людину на картинці

06:49

Чому призначення Умерова не впливає на корупціюПогляд

06:43

У РФ заявили про атаку дронів на Москву і ще дві області: що відомо

Заморозки війни не буде, все закінчиться раптово, щойно не стане Путіна – СотникЗаморозки війни не буде, все закінчиться раптово, щойно не стане Путіна – Сотник
06:35

Що означає "нівроку": мовознавець пояснив колоритне слово

05:40

Експерт пояснив, чому "Кинджали" на Су-34 є російською дурістю

05:15

ООН надзвичайно негативно ставиться до України: політолог здивував подробицями

04:40

Спецоперація в тилу РФ: розвідники ЗСУ розкрили, як пішли із засідки під Бахмутом

Реклама
04:05

Армія РФ здійснила парад помилок, до кінця вересня ми можемо звільнити Токмак – Коваленко

03:10

Колишня дружина Потапа розкрила суми, які витрачає у місяць

02:42

"Тиран, нарцис і насильник": ексдружина Войтенка звинувачує актора в насильстві

02:12

Як відновити старий іржавий інструмент: прослужить ще не один рік

01:39

Чи можна садити тую біля будинку: розвінчано міфи "цвинтарного дерева"

00:14

Помер рок-зірка та виконавець пісень з мультфільму "Шрек"Відео

00:11

Вибухова оптична ілюзія: лише генії можуть знайти бджолу в спальні за 7 секунд

04 вересня, понеділок
23:34

У дві області України все частіше намагається проникнути ДРГ: у ДПСУ розкрили подробиці

22:54

Зустріч диктаторів: Кім Чен Ин поїде до Путіна, щоб обговорити поставку зброї РФ

22:47

Танутиме в роті: готуємо пухкий низькокалорійний яблучний пиріг

22:39

Росіяни можуть мати в Україні розгалужену мережу підземних тунелів - ЗСУ

Реклама
22:25

У переможця Шансу і Голосу країни сталося нещастя в родині

22:24

ЗСУ тримають оборону: окупанти наступають та зазнають втрат на передовій

22:14

Денис Казанський. Чому заскиглили російські воєнкориВідеоблоги

22:04

"Хороші росіяни" просто сидять і чекають, коли Путіна переможемо миПогляд

21:54

Netflix випадково "поховав" у своєму серіалі українського поета: той відреагував

21:42

Перемовини Ердогана і Путіна, зернова угода і наслідкиПогляд

21:38

У вересні очікується "курсова хитавиця": банкір зробив прогноз щодо вартості валюти

20:35

Кулеба анонсував переговори Зеленського і Ердогана

20:31

ЗСУ пошкодили важливі мости окупантів: не зможуть перевозити зброю та техніку

19:45

ЗСУ здобувають вогневу перевагу: розкрито хитрощі, до яких вдаються військові

19:31

Зірка Гри престолів розлучається з чоловіком після 4 років шлюбу - ЗМІ

19:14

Пропагандисти випадково видали розміщення ППО біля резиденції Путіна

18:36

Дами вперед: Джонні Депп висловився про роман з Дженною Ортегою

18:31

Кулеба розкрив, що Україна має докази падіння дронів Shahed у Румунії

18:30

Не професія: що означає слово "лікарша" в українській мові - Авраменко відповів

18:11

Загадка для перевірки на уважність: лише одиниці знайдуть 5 відмінностей за 10 секунд

18:06

Тільки 1% людей зможе відповісти на питання цієї вікторини: чи зможеш ти

17:51

Переплутала прапор України із шарфом: Приходько жорстко розкритикувала Ахеджакову

17:40

"Між РФ і Туреччиною війна": на зустрічі Путіна й Ердогана стався кумедний казус

17:37

Ердоган та Путін не змогли домовитися про відновлення "зернової угоди"

Реклама
16:40

Дуже простий лайфхак, який допоможе розгладити докучливі ґудзики на одязі

16:36

Як раніше називався Івано-Франківськ, Тернопіль та Львів: невідома історія назв

16:35

"Алігатор" впав в Азовське море: зазнав аварії військовий вертоліт РФ Ка-52

16:26

В ООН обурили новою заявою щодо війни в Україні

16:18

Дуже смачний салат за 7 хвилин: рецепт, який розмітають за дві секундиВідео

16:01

Намагалися врятувати собаку: у Кропивницькому трагічно загинуло молоде подружжя

15:53

ЗСУ будуть застосовувати проти окупантів дрони зі штучним інтелектом

15:43

"Втопити весь ЧФ": у ВМС України натякнули на нові удари по Кримському мосту

15:42

Церковне свято 5 вересня: що не можна робити на Луппа Солунського

15:40

Голос країни-13: воїн з академічним вокалом змусив тренерів тремтітиВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти