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Прорив на Півдні: ЗСУ можуть взяти Токмак в кільце та перемолотити окупантів - NYT

Анна Ярославська
4 вересня 2023, 11:00 оновлено 4 вересня, 11:05
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Недавніми боями українські війська перевершили очікування. Вони займають панівні висоти і в декількох місцях долають основну лінію оборони росіян.
ЗСУ, війна в Україні
ЗСУ можуть зробити прорив на запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

У російських окупантів немає ресурсу захопити Роботине знову. Сили оборони можуть розширювати звільнену ділянку для того, щоб йти в напрямку Токмака Запорізької області.

Як пише американське видання The New York Times, ЗСУ можуть взяти Токмак в кільце. Навіть якщо витіснити росіян з міста одразу не вийде, буде перерізана залізнична гілка, що забезпечує війська окупантів.

Журналісти зазначають, що недавніми боями в цьому районі українські війська знову перевершили очікування. Вони займають панівні висоти і в декількох місцях долають основну лінію оборони росіян. Якщо операція завершиться успіхом, ЗСУ можуть зробити прорив у цьому напрямку. Про ймовірність цього свідчить те, що росіянам стає все важче перекидати на цей напрямок резерви – адже все більший ризик, що ослабнуть інші ділянки фронту й українці зможуть прорвати їх.

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"Після того, як ЗСУ на цьому напрямку "перемелять" ще трохи російських підрозділів і подолають оборонні перешкоди на ширшій ділянці, просуватися вперед має стати набагато легше", — пише видання.

Ситуація на Південному фронті

Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник перебуває в обороні. Тривають обстріли позицій наших підрозділів та цивільних об'єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Також Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

"У ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомила Маляр.

Заступник міністра додала, що ворог на півдні зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні і техніці, здійснює переміщення підрозділів і військ, застосовує резерви.

28 серпня Маляр повідомила, що Сили оборони України звільнили Роботине в Запорізькій області й продовжують рухатися далі на південний схід від цього населеного пункту.

Деокупація Роботиного дозволить українським захисникам впритул наблизитися до другої лінії оборони росіян.

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