ЗСУ здобувають вогневу перевагу: розкрито хитрощі, до яких вдаються військові

Численні відеозаписи, зроблені українськими безпілотниками, свідчать, що касетні снаряди застосовуються ЗСУ повсюдно.

https://glavred.net/ukraine/zsu-uspishno-vikoristovuyut-kasetni-boyepripasi-po-vsomu-frontu-znishchuyut-okupantiv-10498147.html Посилання скопійоване

ЗСУ використовують касетні боєприпаси / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН, Вікіпедія

Військовий оглядач Юліан Рьопке повідомив, що раніше російська армія більше року мала вогневу перевагу по всьому фронту, однак картина почала різко змінюватися на користь ЗСУ.

За словами оглядача BILD Юліан Рьопке зараз саме українська армія накриває скупчення російських військ артилерійським вогнем.

"Цьому сприяють не лише понад 400 155-мілімітрових артилерійських знарядь, наданих західними країнами, а й передані США у великих кількостях касетні боєприпаси", - зауважив Рьопке.

відео дня

Численні відеозаписи, зроблені українськими безпілотниками, свідчать, що касетні снаряди застосовуються ЗСУ повсюдно. За підрахунками Рьопке, українські військові використовують до п'яти касетних боєприпасів на групу російських солдатів, поєднуючи артилерійські обстріли зі звичайними гранатами та атаками безпілотників.

Угоду про заборону масованого застосування касетних боєприпасів підписали 110 із 193 країн ООН, проте ні Росії, ні України в цьому списку немає. ЗС РФ застосовує касетні снаряди із самого початку вторгнення в Україну.

Рьопке зазначає, що якщо на початку контрнаступу українські війська здебільшого йшли в атаку невеликими групами під прикриттям танків, то тепер вони більше покладаються на придушення супротивника артилерійським вогнем.

"Іноді нам потрібно десять-дванадцять артилерійських снарядів, перш ніж добре захищене кулеметне гніздо противника буде розкрито", - каже BILD один із бійців ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ: успіхи на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ знищили російський катер у Чорному морі разом із окупантами. Відомо, що в ході спецоперації ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів.

ЗСУ будуть застосовувати проти окупантів дрони зі штучним інтелектом. Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки противника, навіть замаскованої.

Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ на півдні вибили ворога і закріплюються на двох напрямках. Українські бійці на півдні потужно знищують ворога. Зокрема, за її словами, тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.