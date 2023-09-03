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ЗСУ прориваються вперед на Запоріжжі: в ISW назвали напрямок

Олексій Тесля
3 вересня 2023, 08:26 оновлено 3 вересня, 08:34
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Просування ЗСУ сповільнюється через додаткові російські бетонні укріплення.
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ЗСУ просуваються вперед / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

У Запорізькій області підрозділи Збройних сил України продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Водночас просування ЗСУ сповільнюється через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля. Про це йдеться аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Підкреслюється, що за даними Генштабу ЗСУ, українські війська проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

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"Російські мілблогери, які нещодавно стверджували, що російські війська утримують позиції в південній частині Роботиного, заявили, що російські війська відійшли з південної околиці населеного пункту на невизначені позиції далі на південь", - уточнюють військові аналітики.

Вони пишуть, що російські війська розкидають на замінованих полях легкозаймисті речовини і підпалюють їх за допомогою гранат з безпілотників, намагаючись перешкодити зусиллям з розмінування.

Також наводиться думка командира розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга про те, що українські артилерійські можливості "рівні або навіть кращі", ніж у російських сил, і вони змогли відтіснити російські артилерійські підрозділи від лінії фронту, не даючи їм можливості підтримувати російські війська.

"Це спостереження не є універсальним по всій лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють про те, що потрапляють під потужний російський артилерійський вогонь, який коригується російськими безпілотними літальними апаратами", - йдеться у звіті ISW.

Гросберг також заявив, що з липня українські сили успішно виводять з ладу російські артилерійські радари. Аналітики при цьому нагадали, що російські джерела неодноразово висловлювали занепокоєння з середини липня щодо відсутності у Росії контрбатарейної артилерії, особливо на півдні України.

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Карта бойових дій / understandingwar

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що війська РФ намагаються зупинити ЗСУ, але ризикують провалитися. Сили оборони України вийшли на головну лінію "оборони" російських військ на Мелітопольському напрямку, розповіли аналітики Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ атакують окупантів у районі Вербового. Українська армія планує "поставити" в зону досяжності своєї артилерії критично важливі Російські логістичні лінії в районі Токмака.

Українці знову перевершили очікування, зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи контрнаступ ЗСУ. Як вважає Столтенберг, ЗСУ здатні прорватися через деякі "оборонні" лінії окупантів.

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Запорізька область контрнаступ ЗСУ Інститут вивчення війни
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