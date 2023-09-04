Росіяни можуть мати в Україні розгалужену мережу підземних тунелів - ЗСУ

Російські окупаційні війська мали більш ніж рік, аби окопатися, підкреслив полковник ЗСУ.

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Росіяни можуть мати в Україні розгалужену мережу підземних тунелів / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада

Українські захисники прорвали першу лінію оборони російських окупантів на півдні, проте друга лінія теж є досить потужною. Вона може містити розгалужену мережу підземних тунелів, оскільки загарбники мали більш ніж рік, аби окопатися. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Вона (друга лінія російської оборони - ред.) досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша. Так, щільність мінних полів там менша, але їхня кількість також досить велика. Єдине, що нам може зіграти на руку, це те, що траншеї, окопи та перекриття не такі міцні", - зазначив Штупун.

За його словами, не виключено, що друга лінія російської оборони містить розгалужену мережу підземних тунелів, оскільки у солдатів РФ було більше ніж рік, аби окопатися.

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Речник додав, що на Таврійському напрямку ворог інтенсифікував обстріли – "не тільки артилерійські обстріли, ворог також за останню добу збільшив інтенсивність авіаударів". Як зазначив Штупун, у такий спосіб росіяни намагаються зменшити наступальний потенціал Збройних сил України.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці ЗСУ увійшли в село Роботине (Запорізька область) і зараз організовують евакуацію мирних жителів. При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Работине і околиці з артилерії.

Також Маляр повідомляла, що Збройні сили України досягли певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше і на південному сході Старомайорського Донецької області. Захисники закріплюються на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.

Окрім того, українські військові підняли національний прапор на лівому березі Херсонської області. Місце, де був встановлений прапор, перебуває у "сірій зоні". Відповідні відеоролики з’явилися у мережі вдень у вівторок, 29 серпня. На відео зафіксовано, як двоє військових ЗСУ закріплюють прапор України на одній із будівель на лівобережжі Дніпра.

Нещодавно глава ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські військові просуваються вперед і роблять все, щоб якомога швидше звільнити всі окуповані території. Незважаючи на те, що багато хто говорить про уповільнення в контрнаступі, ЗСУ рухаються вперед.

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