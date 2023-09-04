УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росіяни можуть мати в Україні розгалужену мережу підземних тунелів - ЗСУ

Аліна Дембіцька
4 вересня 2023, 22:39 оновлено 4 вересня, 23:11
170
Російські окупаційні війська мали більш ніж рік, аби окопатися, підкреслив полковник ЗСУ.
Росіяни можуть мати в Україні розгалужену мережу підземних тунелів - ЗСУ
Росіяни можуть мати в Україні розгалужену мережу підземних тунелів / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада

Українські захисники прорвали першу лінію оборони російських окупантів на півдні, проте друга лінія теж є досить потужною. Вона може містити розгалужену мережу підземних тунелів, оскільки загарбники мали більш ніж рік, аби окопатися. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Вона (друга лінія російської оборони - ред.) досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша. Так, щільність мінних полів там менша, але їхня кількість також досить велика. Єдине, що нам може зіграти на руку, це те, що траншеї, окопи та перекриття не такі міцні", - зазначив Штупун.

За його словами, не виключено, що друга лінія російської оборони містить розгалужену мережу підземних тунелів, оскільки у солдатів РФ було більше ніж рік, аби окопатися.

відео дня

Речник додав, що на Таврійському напрямку ворог інтенсифікував обстріли – "не тільки артилерійські обстріли, ворог також за останню добу збільшив інтенсивність авіаударів". Як зазначив Штупун, у такий спосіб росіяни намагаються зменшити наступальний потенціал Збройних сил України.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці ЗСУ увійшли в село Роботине (Запорізька область) і зараз організовують евакуацію мирних жителів. При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Работине і околиці з артилерії.

Також Маляр повідомляла, що Збройні сили України досягли певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше і на південному сході Старомайорського Донецької області. Захисники закріплюються на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.

Окрім того, українські військові підняли національний прапор на лівому березі Херсонської області. Місце, де був встановлений прапор, перебуває у "сірій зоні". Відповідні відеоролики з’явилися у мережі вдень у вівторок, 29 серпня. На відео зафіксовано, як двоє військових ЗСУ закріплюють прапор України на одній із будівель на лівобережжі Дніпра.

Нещодавно глава ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські військові просуваються вперед і роблять все, щоб якомога швидше звільнити всі окуповані території. Незважаючи на те, що багато хто говорить про уповільнення в контрнаступі, ЗСУ рухаються вперед.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росіяни можуть мати в Україні розгалужену мережу підземних тунелів - ЗСУ

Росіяни можуть мати в Україні розгалужену мережу підземних тунелів - ЗСУ

22:39 Україна
ЗСУ тримають оборону: окупанти наступають та зазнають втрат на передовій

ЗСУ тримають оборону: окупанти наступають та зазнають втрат на передовій

22:24 Україна
ЗСУ пошкодили важливі мости окупантів: не зможуть перевозити зброю та техніку

ЗСУ пошкодили важливі мости окупантів: не зможуть перевозити зброю та техніку

20:31 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:54

Зустріч диктаторів: Кім Чен Ин поїде до Путіна, щоб обговорити поставку зброї РФ

22:47

Танутиме в роті: готуємо пухкий низькокалорійний яблучний пиріг

22:39

Росіяни можуть мати в Україні розгалужену мережу підземних тунелів - ЗСУ

22:25

У переможця Шансу і Голосу країни сталося нещастя в родині

22:24

ЗСУ тримають оборону: окупанти наступають та зазнають втрат на передовій

Заморозки війни не буде, все закінчиться раптово, щойно не стане Путіна – СотникЗаморозки війни не буде, все закінчиться раптово, щойно не стане Путіна – Сотник
22:14

Денис Казанський. Чому заскиглили російські воєнкориВідеоблоги

22:04

"Хороші росіяни" просто сидять і чекають, коли Путіна переможемо миПогляд

21:54

Netflix випадково "поховав" у своєму серіалі українського поета: той відреагував

21:42

Перемовини Ердогана і Путіна, зернова угода і наслідкиПогляд

Реклама
21:38

У вересні очікується "курсова хитавиця": банкір зробив прогноз щодо вартості валюти

20:35

Кулеба анонсував переговори Зеленського і Ердогана

20:31

ЗСУ пошкодили важливі мости окупантів: не зможуть перевозити зброю та техніку

19:45

ЗСУ здобувають вогневу перевагу: розкрито хитрощі, до яких вдаються військові

19:31

Зірка Гри престолів розлучається з чоловіком після 4 років шлюбу - ЗМІ

19:14

Пропагандисти випадково видали розміщення ППО біля резиденції Путіна

18:36

Дами вперед: Джонні Депп висловився про роман з Дженною Ортегою

18:31

Кулеба розкрив, що Україна має докази падіння дронів Shahed у Румунії

18:30

Не професія: що означає слово "лікарша" в українській мові - Авраменко відповів

18:11

Загадка для перевірки на уважність: лише одиниці знайдуть 5 відмінностей за 10 секунд

18:06

Тільки 1% людей зможе відповісти на питання цієї вікторини: чи зможеш ти

Реклама
17:51

Переплутала прапор України із шарфом: Приходько жорстко розкритикувала Ахеджакову

17:40

"Між РФ і Туреччиною війна": на зустрічі Путіна й Ердогана стався кумедний казус

17:37

Ердоган та Путін не змогли домовитися про відновлення "зернової угоди"

16:40

Дуже простий лайфхак, який допоможе розгладити докучливі ґудзики на одязі

16:36

Як раніше називався Івано-Франківськ, Тернопіль та Львів: невідома історія назв

16:35

"Алігатор" впав в Азовське море: зазнав аварії військовий вертоліт РФ Ка-52

16:26

В ООН обурили новою заявою щодо війни в Україні

16:18

Дуже смачний салат за 7 хвилин: рецепт, який розмітають за дві секундиВідео

16:01

Намагалися врятувати собаку: у Кропивницькому трагічно загинуло молоде подружжя

15:53

ЗСУ будуть застосовувати проти окупантів дрони зі штучним інтелектом

15:43

"Втопити весь ЧФ": у ВМС України натякнули на нові удари по Кримському мосту

15:42

Церковне свято 5 вересня: що не можна робити на Луппа Солунського

15:40

Голос країни-13: воїн з академічним вокалом змусив тренерів тремтітиВідео

15:28

Тільки генії розглянуть слово: оптична ілюзія, яка перевірить IQ за менш ніж хвилину

15:25

У Росії стверджують, що модернізували Су-34 під "Кинджал"

14:52

"У напрямку Азовського узбережжя": генерал спрогнозував потужний прорив ЗСУ

14:49

Чому гірчить смажена риба: як врятувати невдалу страву

14:38

День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів − Резніков

14:30

Ердоган зустрівся з Путіним і зробив гучну заяву щодо зернової угоди

14:04

Ольга Сумська показала фото з Антоніною Паперною

Реклама
13:47

До чого сниться кільце: втрата пророкує розставання

13:46

Польща почала депортувати українців: кому світить повернення в Україну

13:36

Як схуднути в руках за 18 хв на день: фітнестренерка показала найефективніші вправиВідео

13:01

Ветеринар розповів, що роблять домашні тварини в свої останні хвилини життя

12:34

ЗСУ буде важче прорвати другу лінію оборони росіян: Коваленко назвав проблему

12:33

З'являється на публіці інкогніто: Анастасія Заворотнюк веде активне життя - ЗМІ

12:32

ЗСУ з початку великої війни отримали вже 210 авто за сприяння Favbet Foundation

12:26

РФ готує нові масовані удари: українцям назвали терміни та цілі обстрілів

11:49

Голос країни-13: легенда бек-вокалу отримала 4 "так" і стоячі овації тренерівВідео

11:38

"Фруктовий паспорт" розповість про все: що означають наклейки на бананах

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти