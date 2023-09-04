ЗСУ звільнили під Бахмутом 47 кв. кілометрів території - Міноборони

Минулого тижня в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озеряновки було деокуповано ще три квадратних кілометри.

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Навколо Бахмута йдуть гарячі бої: скільки кілометрів звільнено, повідомили в Міноборони / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

За час контрнаступу українські військові звільнили близько 47 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступник міністра оборони Анна Маляр в ефірі телемарафону і в Telegram-каналі.

За її словами, на Сході змінюється локальна динаміка, але саме цей напрямок залишається основним для ворожого наступу. Окупанти постійно намагаються атакувати на Лиманському, Куп'янському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Маляр додала, що навколо Бахмута йдуть бої. На північному фланзі протягом усього минулого тижня було дуже гаряче. у районах Кліщіївки, Курдюмівки і Озеряновки. Росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене становище.

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"На Бахмутському напрямку противник веде оборонні дії з метою стримування просування наших військ і безуспішно робить спроби відновити втрачене становище в районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. В районі Кліщіївки є певні успіхи. В цілому звільнені під Бахмутом 47 кв. км. за минулий тиждень звільнена площа збільшена на 3 кв. км", - йдеться у повідомленні.

Два тижні тому епіцентром боїв на Сході був Куп'янський напрямок. Активним залишається Лиманський напрямок. Кількість обстрілів там залишається високою та зберігаються ворожі атаки.

Також дуже гаряче на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулого тижня ворог намагався наступати в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. При цьому наші військові перебувають в активній обороні та не дають ворогові оточити Авдіївку або захопити Мар'їнку.

"Це дуже активна робота, хоча в новинах це просто фраза: "йдуть бої"", - сказала Маляр.

Ситуація на Південному фронті

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник перебуває в обороні. Тривають обстріли позицій наших підрозділів та цивільних об'єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. При цьому окупанти активно застосовували боєприпаси "Ланцет".

Також Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

"У ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах", - написала Маляр.

Заступник міністра додала, що ворог на півдні зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні й техніці, здійснює переміщення підрозділів і військ, застосовує резерви.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України просунулися під Бахмутом і на заході Запорізької області. Це підтвердили аналітики Інституту вивчення війни.

Геолокаційні дані за 2 і 3 вересня вказують на те, що українські сили контролюють південну частину Кліщіївки (Бахмутський напрямок).

Крім того, українські сили досягли успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Орєхова). Просування на півдні визнають і російські джерела.

Нагадаємо, українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії в Запорізькій області Після тижнів копіткого розмінування, повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, надалі очікуються більш швидкі успіхи, оскільки друга лінія російських військ слабша.

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