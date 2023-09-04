Новий успіх ЗСУ на півдні: вибили ворога і закріплюються на двох напрямках

Українські бійці на півдні потужно знищують ворога, наголосила Ганна Маляр.

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Ганна Маляр розповіла про бої на півдні / УНІАН, 14 ОМБр імені Романа Великого

Підрозділи Збройних сил України активно знищують ворога на півдні, розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

При цьому вони досягли успіху на Мелітопольському напрямку, підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

"Південь - це наш основний напрямок наступу. Там наступальні дії тривали протягом цього тижня і ЗСУ там мають певні результати", - сказала Маляр.

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Подробиці просування ЗСУ на Запоріжжі

За словами заступника глави Міноборони, українські бійці на півдні потужно знищують ворога. Зокрема, за її словами, тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Вона уточнила, що за останні кілька днів в ході ведення цих наступальних операцій були успіхи в районі Новоданилівки і Новопрокопівки. Там ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Представник Міноборони підкреслила, що російські війська знаходяться в обороні на півдні, проте там постійно тривають обстріли.

"Ворог там активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет". На півдні зберігається інтенсивність обстрілів. Це приблизно 4-4,5 тисячі обстрілів з боку ворога за тиждень", - додала Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше генерал розповів про потужне просування ЗСУ. Українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії в Запорізькій області після тижнів копіткого розмінування, повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні захопили нові рубежі і "перемололи" десятки російських окупантів. Бійці ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 20 одиниць військової техніки противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прориваються вглиб. Підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до Токмаку, розповів Олександр Чуб.

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