ЗСУ пошкодили важливі мости окупантів: не зможуть перевозити зброю та техніку

Гуменюк вважає, що окупанти нездатні швидко та повноцінно відновити й експлуатувати логістичні шляхи.

https://glavred.net/ukraine/zsu-poshkodili-golovni-mosti-okupantiv-ne-zmozhut-perevoziti-zbroyu-ta-tehniku-10498153.html Посилання скопійоване

ЗСУ атакують важливі для окупантів мости / колаж: Главред, фото: t.me/hueviyherson

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти нездатні швидко та повноцінно відновити й експлуатувати логістичні шляхи, через пошкодження мостів, уражених Силами оборони України.

Як розповіла Гуменюк в ефірі Media Center Ukraine, що росіяни не можуть повною мірою використовувати логістичні шляхи для перевезення важкої техніки, озброєння і боєприпасів.

"Основні мости, які були пошкоджені та є основою транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути приведені в повну готовність. Вони зараз можуть використовуватися хіба що для перевезення особового складу", - уточнила вона. відео дня

Наступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що Олександр Коваленко назвав проблему, чому ЗСУ буде важче прорвати другу лінію оборони росіян. Захисники України уже подолали першу лінію оборони ворога, але на другій вони зіткнуться з купою "заліза".

У ВМС України натякнули на нові удари по Кримському мосту. Перешкоди на шляху до незаконно зведеного Кримському мосту, зокрема, "морський паркан", який зводять окупанти, не стануть перешкодою для Сил оборони України.

Генерал спрогнозував потужний прорив ЗСУ у напрямку Азовського узбережжя. Генерал-лейтенант вважає, що є відповідний оптимізм щодо того, що просування будуть відбуватися в напрямку Азовського узбережжя.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.