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ЗСУ до кінця літа закінчать тренування на танках Abrams - CBS

Дмитро Відоменко
15 червня 2023, 09:03 оновлено 15 червня, 09:03
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Українські військовослужбовці завершать підготовку на американських танках Abrams до кінця літа, заявили в Міноборони США.
Абрамс, Пентагон
Як кажуть у Пентагоні, бійці ЗСУ на танках Abrams навчатимуться чотири місяці / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Близько двох сотень бійців ЗСУ завершать процес тренувань з управління танками Abrams до кінця літа 2023 року. Про це повідомляє телеканал CBS з посиланням на представника Пентагону.

За його словами, бійці Збройних сил України проходять третій тиждень чотиримісячного плану навчання.

Також є інформація, закінчення навчань збігається з постачанням 31 танка M1A1 Abrams, які США обіцяли надати Україні вже нинішньої осені.

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На даний момент українські військовослужбовці проходять навчання у ФРН на спеціально обладнаних танках, оскільки безпосередньо Abrams зараз ремонтують. Бійці ЗСУ працюють над індивідуальними навичками, а потім ‒ перейдуть до навчань у підрозділах та підготовки на батальйонному рівні.

Як кажуть у Пентагоні, всього з лютого минулого року США навчили понад 11 тисяч українців. Зараз США навчають близько 1,7 тисячі українських військовослужбовців, сказав один з американських чиновників.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав.

Названий на честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т.

За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій.

М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка.

Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.
З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону. Разом з танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію і перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здібності. Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - сказав Байден.

5 квітня стало відомо, що в Міністерстві оборони США закінчують закупівлю необхідного обладнання для навчання українських танкістів.

6 квітня повідомлялося, що Міністерство оборони США уклало контракт з виробником військової техніки General Dynamics Land Systems на виготовлення танків Abrams. Виготовлена бронетехніка буде передана Збройним силам України.

Інші новини:

Пентагон війна Росії та України Танк Abrams
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