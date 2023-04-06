Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для ЗСУ

Виробник військової техніки General Dynamics Land Systems зобов'язується виготовити танки Abrams до 29 вересня 2023 року.

Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams / Фото army.mil

Міністерство оборони США уклало контракт з виробником військової техніки General Dynamics Land Systems на виготовлення танків Abrams. Виготовлена бронетехніка буде передана Збройним силам України.

Фіксована сума контракту становить 27,1 млн доларів, повідомляє пресслужба Пентагону. При цьому про яку кількість танків йдеться, не повідомляється.

Підрядною діяльністю займатиметься командування армії США за контрактами з Детройтським танковим арсеналом.

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"Компанія General Dynamics Land Systems, Стерлінг-Хайтс, штат Мічиган, отримала контракт з твердо фіксованою ціною на суму 27,1 млн доларів США. Заявки були запитані через Інтернет, одна отримана", – йдеться у повідомленні Пентагону.

Варто зазначити, що виробник військової техніки General Dynamics Land Systems зобов'язується виготовити танки Abrams до 29 вересня 2023 року.

Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону. Разом з танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини.

Американські бойові танки Abrams М1А2 можуть бути доставлені в Україну в кінці 2023 року або навіть на початку 2024-го. Як йдеться в матеріалі видання The Washington Post, Вашингтон передасть Збройним силам України 31 танк.

5 квітня стало відомо, що зараз у Міністерстві оборони США закінчують закупівлю необхідного обладнання для навчання українських танкістів.

"Навчання Abrams ще не почалося ... Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми ще не почали навчання, але я очікую, що це відбудеться відносно скоро", – сказав представник Пентагону.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

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