У Пентагоні розповіли, коли бійці ЗСУ почнуть освоювати танки Abrams

За даними американських журналістів, близько 250 українських військових прибудуть до Німеччини, де освоюватимуть американські танки Abrams.

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Танк моделі M1A1 Abrams / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Солдати і офіцери ЗСУ вже найближчим часом, протягом тижня, приступлять до навчання на американських танках моделі Abrams. Про це пише "Голос Америки" з посиланням на заяву спікера Міноборони США (Пентагону) Патріка Райдера.

За словами чиновника, навчання українських танкістів почнеться "протягом наступного тижня або близько того".

За даними американських журналістів, близько 250 українських військових прибудуть до Німеччини, де вони будуть освоювати американські танки Abrams.

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Як раніше стало відомо, США планують виділити для України 31 танк Abrams в рамках "танкової коаліції". Чиновники з Пентагону відразу заявили, що мають намір замовити для ЗСУ нові танки, але згодом вирішили відправити танки моделі M1A1 Abrams. Причому їх планують модифікувати для потреб українських військових.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії і морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко і ряду близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" в даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону. Разом з танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію і перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здібності. Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також Я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - сказав Байден.

5 квітня стало відомо, що в Міністерстві оборони США закінчують закупівлю необхідного обладнання для навчання українських танкістів.

6 квітня повідомлялося, що Міністерство оборони США уклало контракт з виробником військової техніки General Dynamics Land Systems на виготовлення танків Abrams. Виготовлена бронетехніка буде передана Збройним силам України.

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