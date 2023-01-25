Байден в день народження Зеленського оголосив про постачання Україні 31 танка Abrams

Україна готується до контрнаступу - США очікують, що зброя Заходу дозволить Києву звільнити окуповані Крим і Донбас, сказав американський президент Джо Байден.

Україна отримає 31 танк Abrams M1, навчання солдатів ЗСУ почнеться вже незабаром - Байден / Колаж Офіс президента, Defense.gov/Joshua Taeckens

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас. Про це заявив американський президент Джо Байден.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію і перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здібності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - зазначив Байден під час своєї заяви в Білому домі у середу, 25 січня.

Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні та експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

"Ми будемо навчати українських військових цьому і якомога швидше почнемо це робити. Щоб поставити танки на поле бою знадобиться час і потрібно докласти зусиль, щоб українські військові були готові до їх експлуатації", - сказав президент США.

Також Джо Байден додав, що Штати готують додаткові ресурси і кошти на допомогу Україні, про які мають намір оголосити наступними тижнями і місяцями.

"Колективний Захід передасть Україні найближчими тижнями сотні одиниць бронетехніки, в тому числі танки; екіпажі для неї вже підготовлені", - підкреслили в Білому домі.

Нагадаємо, американське видання Politico 24 січня повідомило про те, що Штати розглядають можливість поставити Україні близько 30 танків Abrams. У Пентагоні сказали журналістам, що Вашингтон ніколи не відмовлявся від обговорень щодо постачання Україні таких танків.

Журналісти Reuters зазначали, що Штати можуть поставити Україні танки Abrams протягом найближчих місяців. Як припустили в німецькій пресі, рішення Вашингтона спрямоване на створення мотивації для Німеччини на передачу Україні танків Leopard 2.

Танки Leopard 2 для України: