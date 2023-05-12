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ЗСУ почали "формувати поле бою" для контрнаступу - CNN

Анна Ярославська
12 травня 2023, 06:41 оновлено 12 травня, 06:49
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Підготовчі операції можуть тривати впродовж багатьох днів, перш ніж почнеться основна частина будь-якого запланованого наступу ЗСУ.
Війна в Україні, контрнаступ ЗСУ
ЗСУ почали "формувати поле бою" для контрнаступу - CNN / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Сили оборони України почали "формувати" операції напередодні очікуваного контрнаступу Збройних сил України проти російських окупаційних військ. Формування включає удари по таких цілях, як склади БК, командні центри, бронетанкові та артилерійські системи. Такі удари здійснюються для підготовки поля бою. Тактика є стандартною перед великими операціями. Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого військового представника США і західного чиновника.

Журналісти зазначають, що коли в минулому році українські захисники почали контрнаступ в Харківській та Херсонській областях, цьому також передували, крім ударів із застосуванням HIMARS, ще й повітряні атаки, щоб сформувати поле бою.

Західні топ-чиновники розповіли журналістам, що підготовчі операції можуть тривати протягом багатьох днів, перш ніж почнеться основна частина будь-якого запланованого наступу ЗСУ.

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Тим часом, операції з формування також можуть бути призначені для того, щоб збити противника з пантелику, йдеться в матеріалі.

Співрозмовник видання зазначив, що перед Харківським контрнаступом подібного "розм'якшення" російської оборони майже не було.

"Це був блискавичний наземний наступ. Більша частина підготовки припала на Херсон шляхом дальніх атак на мости, склади з боєприпасами та командні центри. Більшість з них були виконані HIMARS", – заявило джерело.

Контрнаступ ЗСУ

Україні потрібно більше часу на підготовку контрнаступальної військової операції. Бойові бригади вже готові, проте ЗСУ все ще потребують бронетехніки та інших західних озброєнь. Українські війська згодом перейдуть у наступ, оскільки не можна допустити заморозки війни з країною-окупантом Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Також Зеленський заявив, що війна з країною-агресором РФ завершиться перемогою України, і станеться це до виборів президента США.

У ЗСУ сподіваються, що Україна зможе повернути всі свої окуповані території, зокрема Донбас і Крим, в 2023 році. Про це сказав командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News. Він зазначає, що наступного року війна в Україні може дійти до свого логічного завершення.

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