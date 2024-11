ЗСУ 'тиснуть' на ворога в Курській області та мають успіхи на Донеччині - ISW

Основне зі зведення:

Сили оборони України нещодавно відновили деякі позиції в районі Сіверська та Покровська на Донеччині, також ЗСУ продовжують операцію в Курській області. Проте російські окупанти мали незначний успіх біля Покровська, а також Курахового та Кремінної. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, у Курській області на головному "українському плацдармі" 9 листопада тривали бої, але не було підтвердженого просування в цьому районі у жодної зі сторін.

Пов'язаний з Кремлем російський блогер заявив, що ЗСУ використовують "невідомі танки" під час штурму російських позицій у Курській області.

Аналітики ISW додають, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на півночі Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

Водночас російські сили провели наступальні операції в районі Верхньокам'янського (на схід від Сіверська) та Білогорівки 8 та 9 листопада.

У звіті ISW зазначено, що як українські, так і російські війська просунулись в районі Покровська. За даними геолокаційних знімків від 31 жовтня та 9 листопада, аналітики визначили, що ЗСУ відновили контроль над втраченими позиціями на північ від Новогродівки, що розташована на південний схід від райцентру.

Водночас посилаючись на додаткові кадри, ISW зазначає, що окупаційна армія просунулася вздовж траси Е-50 (Донецьк – Покровськ) на північ від Селидового.

Російські війська провела наступальні операції на північ від Курахового, в районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Берестків та Вознесенки; на сході – поблизу Максимільянівки; на південь – в околицях Дальнього.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.