ЗСУ 'тиснуть' на ворога в Курській області та мають успіхи на Донеччині - ISW

Російські блогери заявили, що ЗСУ використовують "невідомі танки" під час штурму російських позицій у Курській області.

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Окупанти просунулись на 3 напрямках / Колаж: Главред, фото 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Основне зі зведення:

ЗСУ відновили втрачені позиції

Ворог просунувся в трьох районах

Сили оборони продувжують проводити операцію в Курській області

Сили оборони України нещодавно відновили деякі позиції в районі Сіверська та Покровська на Донеччині, також ЗСУ продовжують операцію в Курській області. Проте російські окупанти мали незначний успіх біля Покровська, а також Курахового та Кремінної. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, у Курській області на головному "українському плацдармі" 9 листопада тривали бої, але не було підтвердженого просування в цьому районі у жодної зі сторін.

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Пов'язаний з Кремлем російський блогер заявив, що ЗСУ використовують "невідомі танки" під час штурму російських позицій у Курській області.

Аналітики ISW додають, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на півночі Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

Водночас російські сили провели наступальні операції в районі Верхньокам'янського (на схід від Сіверська) та Білогорівки 8 та 9 листопада.

У звіті ISW зазначено, що як українські, так і російські війська просунулись в районі Покровська. За даними геолокаційних знімків від 31 жовтня та 9 листопада, аналітики визначили, що ЗСУ відновили контроль над втраченими позиціями на північ від Новогродівки, що розташована на південний схід від райцентру.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Водночас посилаючись на додаткові кадри, ISW зазначає, що окупаційна армія просунулася вздовж траси Е-50 (Донецьк – Покровськ) на північ від Селидового.

Російські війська провела наступальні операції на північ від Курахового, в районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Берестків та Вознесенки; на сході – поблизу Максимільянівки; на південь – в околицях Дальнього.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше писав Главред, у районі Оскольського водосховища, де російські війська здійснили прорив, ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію. Крім того, батальйон ударних БПЛА "Ахіллес" із 92-ї штурмової бригади знищив дві рідкісні, потужні та надзвичайно небезпечні російські РСЗВ "Сонцепек".

Водночас у Торецьку на Донеччині ворог не полишає спроб штурмувати позиції українських Сил оборони малими групами, проте зазнає втрат, розповіла прессекретарка ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. За її словами, лише в самому місті одна бригада знищує щодня від 50 до 70 росіян, а іноді буває навіть і більше.

Офіцер Сергій Цехоцький повідомляв, що ситуація в Покровську важка, але контрольована українською владою. Він підкреслив, що окупанти намагаються створити "ударний кулак" й розвивати наступ.

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