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Ситуація важка: росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку

Марія Николишин
31 жовтня 2024, 13:49
76
За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.
Ситуація важка: росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку
Бої на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Головне із заяви офіцера:

  • Ситуація у Покровську контролюється владою
  • Людей щодня закликають евакуюватись із міста
  • РФ використовує піхотні групи, які потім накопичує в ударний кулак

Ситуація в Покровську важка, але контрольована українською владою. Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі FREEДОМ.

За його словами, влада робить усе можливе для того, щоб евакуювати людей.

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"Ситуація в місті важка, напружена, але контрольована владою України. Адміністрація працює максимально напружено, виконуючи всі функції як влади, так і гуманітарної місії. І для нас, скажімо так, для військових, для тих, хто бере участь в обороні міста та взагалі в обороні, дороги всі відкриті завжди. У місті залишаються люди… Влада робить усе можливе для того, щоб усе-таки евакуювати людей, пропонують щодня, й волонтери", — сказав він.

Офіцер додав, що за поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту, в окремих місцях бої тривають.

Він також підкреслив, що тактика ворога не змінюється.

"Також обстріли, також дрони й також піхотні групи в невеликих кількостях, які потім накопичуються та намагаються зробити з них такий ударний кулак й розвивати наступ", — наголосив Цехоцький.

Ситуація важка: росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Цехоцький?

Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що у Донецькій області тривають важкі бої вже 2 роки, там великі руйнування і максимальне скупчення ворожих сил, при цьому обстановка склалася складна, і вона загрожує обороні.

Командир роти охорони 5 окремої штурмової бригади Збройних сил України Євген Мартинець повідомив, що армія країни-агресорки Росії "просочується" малими групами - по 1-2 людини, у напрямку міста Часів Яр в Донецькій області.

Крім того, в DeepState повідомляли, що російські окупанти зайшли в село Богоявленка та в місто Селидове в Донецькій області. Вони вже почали розвішувати свої прапори.

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