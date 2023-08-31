ЗСУ просунулися на Запоріжжі і наступають на півдні від Бахмута - Генштаб

Сили оборони України закріплюються на зайнятих рубежах і завдають вогневого удару по позиціях російських окупантів, сказав речник Генштабу Андрій Ковальов.

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ЗСУ досягли успіху в напрямку Новоданилівка-Новопокровка - речник Генштабу / Колаж: 92-га ОМБр, Міноборони РФ

Збройні сили України в рамках контрнаступальної операції продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. У напрямку на південь Запорізької області вдалося добитися просування, військові закріплюються на нових позиціях. Війська атакують і південніше Бахмута. Про це заявив представник Генерального штабу Андрій Ковальов.

Як повідомляє Military Media Center, він розповів про те, що українські війська досягли успіху в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка і закріплюються на відвойованих позиціях.

"У напрямку Новоданилівка – Новопрокопівка (сили оборони України, - ред.) досягли успіху, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника", - зазначив Ковальов. відео дня

Також Андрій Ковальов підкреслив, що українські війська продовжують вести наступальні операції південніше Бахмута.

Контрнаступ ЗСУ

ЗСУ зім'яли "лінію Суровікіна" і йдуть вперед на Запоріжжя, заявив начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб. За його словами, українські війська все ближче просуваються до окупованого Токмаку.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський сказав, що війська РФ хочуть прорватися на Луганщині. Найскладніші бої йдуть на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Українські війська наступають на Бахмутському напрямку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що ЗСУ під час контрнаступу перевершили всі очікування. Українські війська здатні прорватися через деякі укріплені лінії "оборони" російських окупантів.

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