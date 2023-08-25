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Генерал Міллі - про контрнаступ ЗСУ: прорвали першу лінію "оборони" військ РФ

Андрій Ганчук
25 серпня 2023, 12:19 оновлено 25 серпня, 12:30
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Контрнаступ сил оборони України просувається повільно, але у військ є ще велика бойова міць, сказав високопоставлений генерал США Марк Міллі.

Міллі, ВСУ
Робити висновки про контрнаступ ЗСУ зарано - Міллі / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Контрнаступ ЗСУ просувається повільно, проте про провал не йде мови. Окупанти РФ вибудували серйозні лінії "оборони", і першу з них українські війська вже подолали. У армії України є ще більша бойова міць. Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

В інтерв'ю Almamlakatv він розповів про те, що контрнаступальна операція сил оборони України просувається повільно, але вона не провальна. Перша лінія "оборони" російських окупантів вже подолана.

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"Вони перетнули головну першу лінію оборони. Ця оборонна лінія, на підготовку якої росіяни витратили багато місяців, — мінні поля, "зуби дракона" і протитанкові траншеї, і є складна матриця оборонних приготувань, українці перетинають це", - зазначив Міллі.

Також він акцентував увагу на тому, що в армії України є ще більша бойова міць, а наступ ще не завершено.

"Поки що зарано судити про успіх або провал атаки. Очевидно, що поки досягнутий частковий успіх. Швидкість атаки була повільнішою, ніж я думав, але це не рідкість на війні, оскільки війна на папері відрізняється від війни в реальності", - додав Міллі.

Крім того, генерал вказав, що наступ сповільнюється, щоб зберегти більше життів українських військових.

"Коли гинуть люди, а на землі знищуються танки і протипіхотна броня, а ви проходите крізь справжні драконові ікла і справжні міни, справи йдуть повільніше, тому що на кону стоять життя людей", - підкреслив Марк Міллі.

Україна отримає F-16, ATACMS під питанням

Генерал Міллі вважає, що Україна скоро отримає винищувачі F-16. Однак у питанні відправки Києву далекобійних ракет ATACMS президент США Джо Байден наразі не визначився.

"Вони (українці, - ред.) отримали далекобійну артилерію за допомогою керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS), а британці надали інші типи можливостей, які є і в інших країн. Таким чином, вони отримали багато артилерії... ATACMS - суперечлива тема... Президент Байден на даний момент не сказав ані "ні", ані "так", - заявив Міллі.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують просуватися в Запорізькій області. Рух йде на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що армія України звільнила Урожайне Донецької області. Це населений пункт тактичного значення.

23 серпня в День Державного прапора українські військові підняли прапор України над селом Роботине. Населений пункт у Запорізькій області звільнено від російської окупації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що армія України на порозі прориву фронту. Війська продовжують працювати над звільненням своїх територій.

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війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Марк Міллі
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