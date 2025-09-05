Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС назвали, де може відбутися саміт

Потрібна саме зустріч лідерів - тристоронній або двосторонній формат, наголосив Георгій Тихий.

У МЗС прокоментували ймовірність зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Головне із заяв Тихого:

Пропозиція Путіна є несерйозною від самого початку

Потрібна зустріч лідерів - тристоронній або двосторонній формат

Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві є знаком того, що РФ не бажає проводити переговори на рівні лідерів, заявив речник МЗС Георгій Тихий.

"Пропозиція є несерйозною від самого початку. Спрямованою на блокування. Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема до американської сторони, демонструючи, що Росія, на жаль, продовжує відмовлятися від зустрічі. Але той факт, що допускають у принципі можливість зустрічі, все ж таки є рухом у правильному напрямку", - пояснив він.

За словами Тихого, потрібна саме зустріч лідерів - тристоронній або двосторонній формат.

"Будь-яка географія, прийнятна географія, а не держава-агресор. Щонайменше сім країн готові станом на зараз прийняти зустріч лідерів України і Росії", - додав речник МЗС.

За інформацією агентства Reuters, що посилається на високопоставленого представника адміністрації США, розглядають можливість проведення переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним на території Угорщини.

У публікації зазначається, що ініціатива організації зустрічі належить колишньому президенту США Дональду Трампу. За даними джерела, він працює над тим, щоб спочатку відбулися прямі переговори між Путіним і Зеленським, а потім - тристороння зустріч за його участю.

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп, як і раніше, націлений на сприяння встановленню миру. "Я спостерігаю за цим, я бачу це і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось станеться, але вони ще не готові. Але щось станеться. Ми це зробимо", - заявив Трамп.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Нагадаємо, раніше були названі варіанти гарантій безпеки України. У Reuters з посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

