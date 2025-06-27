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Чи можливе припинення вогню в Україні до кінця 2025 року: в ЄС дали відповідь

Анна Косик
27 червня 2025, 17:18
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Єврокомісар оцінив зусилля США, направлені на примус Росії до миру.
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Росія не хоче припинення вогню в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, 40 ОАБр

Що сказав єврокомісар:

  • Припинити вогонь до кінця року навряд чи вдасться
  • Мирні зусилля США виявились марними
  • Путін не хоче, щоб війна закінчувалась

Припинення вогню в Україні до кінця року в Європейському Союзі вважають неможливим через відсутність відповідної волі у країни-агресорки Росії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс.

За його словами, мир можливий, але для цього потрібно тиснути на РФ силою. Проте наразі немає навіть мінімальних перспектив для припинення вогню.

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"Я згоден з тією формулою, яка була підтримана на самому початку Сполученими Штатами, Європою та Україною, що мир повинен бути досягнутий шляхом реалізації "миру через силу". І силу української сторони", - наголосив Кубілюс.

Хоча США намагалися схилити Росію до миру, але це не дало бажаного результату. Проблема в тому, що Москва не зацікавлена в дипломатичному врегулювання війни. Кремлівський диктатор Путін став головною перешкодою для будь-якого прогресу.

"Путін наразі не хоче миру. Він вважає, що перемагає, і саме тому настання миру, на даний момент, мені важко передбачити", - додав єврокомісар.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Нагадаємо, заступник очільника МЗС Сергій Кислиця заявив, що для зрушення з мертвої точки мирних переговорів потрібна зустріч на рівні лідерів двох країн - президента України Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна.

Раніше, як писав Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що наразі перемовини між Україною та Росією щодо проєктів меморандумів про припинення вогню не ведуться.

Нещодавно стало відомо, що глава Кремля Володимир Путін своїми заявами на економічному форумі в Санкт-Петербурзі показав, що країна-окупант Росія не збирається поступатися ані на полі бою, ані в рамках перемовин.

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Хто такий Андрюс Кубілюс?

Андрюс Кубілюс - литовський політик, член Сейму Литовської Республіки, прем'єр-міністр у 1999-2000 та 2008-2012 роках, з 2024 року перший європейський комісар з питань оборони та космосу, голова партії Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи, пише Вікіпедія.

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