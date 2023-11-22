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Тимчасова перепустка: Словаччина розблокувала рух українських вантажівок

Єлизавета Бельмас
22 листопада 2023, 15:00
У Словаччині на одній з перепусток тимчасово розблокували просування вантажних авто.
Словаччина розблокувала рух українських вантажівок
Словаччина розблокувала рух українських вантажівок / колаж: Главред, фото: УНІАН

Сьогодні вранці, 22 листопада, на пункті пропуску "Вишнє-Нємєцке" тимчасово розблоковано рух вантажівок у напрямку України. Ще вчора словацькі перевізники перешкоджали руху фур до пункту пропуску "Ужгород". Про це повідомили в ДПС.

"Рух вантажівок через ПП тимчасово розблоковано", - повідомили прикордонники.

Також стало відомо, що на даний момент на "Вишнє-Нємєцкому" в напрямку України перебуває близько 350 вантажних авто.

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А ось пропуск легкових автомобілів і автобусів і туди і назад на пункті пропуску проводиться в штатному режимі.

Словаччина розблокувала кордон для вантажівок
Словаччина розблокувала кордон для вантажівок / скріншот телеграм ДПСУ

Страйк "транспортного безвізу"

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали страйк, що вже призвело до обмежень у русі вантажівок на кордоні з Україною. За інформацією польських ЗМІ, учасники страйку планують продовжити свій протест "протягом двох повних місяців до 6 січня 2024 року", вони також висунули вимоги - зокрема, скасування так званого транспортного безвізу для вантажівок з України. Посол України в Польщі Василь Зварич назвав дії поляків "ударом у спину України".

15 листопада до страйків вирішила приєднатися ще одна країна. Польські перевізники заблокували пункти пропуску на українському кордоні. До них приєдналася ще й Словаччина. Про це заявити Союз автомобільних перевізників Словаччини.

Все це може призвести до кримінальної процедури Єврокомісії проти Польщі, повідомляє видання RMF FM. Як відомо, відповідно до законодавства ЄС, влада Польщі зобов'язується забезпечувати вільний рух вантажівок з України на кордонах. Однак деякі представники Єврокомісії стверджують, що польська влада не робить все, щоб вирішити проблему і припинити протест перевізників, в наслідок чого Брюссель може втратити терпіння.

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