В Україні виник дефіцит електроенергії: що сталося і як діяти людям

Українців закликали дбайливо витрачати електроенергію і не включати одночасно потужні пристрої, оскільки вони споживають багато електроенергії.

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В Україні нестача електроенергії через похолодання, технічні проблеми та дефіцит імпорту з ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні через похолодання підвищилося навантаження на електростанції і виник дефіцит електроенергія. Українців просять не вмикати одночасно пристрої з великим споживанням електрики, не прати у денний час, вимикати світло в порожніх приміщеннях і дбайливо витрачати електроенергію протягом доби.

Як повідомили у пресслужбі Укренерго, дефіцит електроенергії в енергетичній системі виник через похолодання та додатковий рівень навантаження на електростанції.

Серед інших причин – підвищена аварійність блоків електростанцій: частину енергоблоків ще ремонтують після російських ракетних і дронових ударів, а відновлені блоки не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.

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Ще однією причиною називають нестачу обсягів імпорту електроенергії з країн ЄС.

Українців закликали дбайливо витрачати електроенергію в поточні 24 години.

"Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", - підкреслили в Укренерго.

Чи будуть проблеми зі світлом в Україні

На Херсонщину і низку регіонів взимку чекають проблеми зі світлом і опаленням, сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Ситуація може виникнути через російські обстріли. З технічної точки зору енергетична система України до зимового періоду готова.

У МВС розповіли, які дії вживатимуть, якщо в Україні довго не буде світла. За словами заступника міністра Олексія Сергєєва, при Кабміні створено штаб, завданням якого стане оперативне вирішення проблем, пов'язаних із ліквідацією пошкоджень, що виникли через обстріли окупантами критичної інфраструктури.

В Україні будуть блекаути, але є один нюанс, сказав міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, відключення світла можливі, але вони, швидше за все, стануть короткочасними.

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