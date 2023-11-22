ЗСУ - про бої біля Авдіївки: РФ посилила штурми, лінія фронту може коливатися

Сили оборони України контролюють ситуацію в районі Авдіївки, російські окупанти хочуть захопити коксохімічний завод, сказав Олександр Штупун.

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Позиції ЗСУ та окупантів в районі Авдіївки можуть швидко змінюватися - Штупун / Колаж: Главред, фото: 53-тя ОМБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії збільшили кількість штурмових дій у районі Авдіївки Донецької області. Активні бойові дії тривають, лінія бойового зіткнення може тимчасово змінюватися. Незважаючи на складнощі, ЗСУ продовжують контролювати ситуацію, в тому числі, і на коксохімічному заводі, який хочуть захопити росіяни. Про це заявив представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

В ефірі Радіо Свобода він розповів про те, що війська РФ 22 листопада посилили штурмові дії під Авдіївкою. Атак стало більше приблизно на 30%. За день зафіксували 29 ворожих авіаударів.

Зокрема, росіяни вели штурми на схід від Новобахмутівки, у районах Авдіївки, Північного та Первомайського. Українські війська відбили 13 атак, біля Мар'їнки та Новомихайлівки – 18.

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ЗСУ контролюють обстановку в Авдіївці

За словами військового, обстановка навколо Авдіївки складна, але сили оборони її контролюють. Окупанти націлилися на Авдіївський коксохім, який також під контролем ЗСУ.

"Якщо втрати якихось позицій є, то вони тимчасові. Тривають активні бої, і лінія бойового зіткнення може туди-сюди коливатися. Тому говорити про будь-які постійні успіхи ані у противника, ані у нас, поки що не будемо", - підкреслив Олександр Штупун.

Ситуація в районі Авдіївки

У силах оборони України спростували інформацію про фактичний прорив окупантами РФ оборони ЗСУ в Авдіївці у промисловій зоні на південному сході міста. За словами офіцера 59-ї ОМПр Сергія Цехоцького, підрозділи українських військ тримають ситуацію під контролем.

У WSJ розкрили жорстку тактику РФ під Авдіївкою. Як стверджують американські журналісти, противник після серйозних втрат у бронетехніці тепер активно застосовує піхоту.

У ЗСУ розповіли про зміну обстановки на фронті під Авдіївкою - Олександр Штупун сказав, що росіяни, як і раніше, намагаються оточити місто. Контроль над позиціями може швидко змінюватися.

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