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Польща блокує рух вантажівок з України: у ДПСУ розкрили важливий нюанс

Яна Ставська
7 листопада 2023, 17:15
Напередодні поляки розпочали страйк на трьох КПП, покликаний скасувати "транспортний безвіз" для вантажівок з України.
Польща блокує рух вантажівок з України: у ДПСУ розкрили важливий нюанс
Зокрема, обмежено рух для вантажівок з Польщі в Україну / Колаж Главреда. Фото: ДПСУ, УНІАН

Польща не приймає вантажівки з України тільки через пункт пропуску "Ягодин", водночас на двох інших КПП - "Краківець" і "Рава-Руська" - потік транспорту продовжується.

Однак, як висловився в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, ускладнення руху відзначається на всіх трьох напрямках.

"У пункті пропуску "Ягодин" польська сторона не приймає вантажівки, які йдуть з України, а також ми не відмічаємо, що йде інтенсивний потік з Польщі до України. Можливо, кілька транспортних засобів за годину прибувають із Польщі. Натомість у пунктах пропуску "Краківець" і "Рава-Руська" все ж таки рух вантажівок з України у напрямку Польщі йде", - цитує Укрінформ Демченка.

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Також обмежено рух для вантажівок з Польщі в Україну. За годину повний контроль по обидва боки кордону проходять лише кілька транспортних засобів, які прибувають із Польщі.

Речник ДПСУ зауважив, що вчора, після початку акції польських перевізників, черг на в'їзд в Україну не спостерігалося. А ближче до вечора з того боку кордону почали скупчуватися вантажівки, які їхали в напрямку України.

Поляки проти "транспортного" безвізу для України

6 листопада польські перевізники розпочали страйк, що вже призвело до обмежень у руху вантажівок на кордоні з Україною.

За інформацією польських ЗМІ, учасники страйку планують продовжити свій протест "протягом двох повних місяців до 6 січня 2024 року", вони також висунули вимоги - зокрема, скасування так званого транспортного безвізу для вантажівок з України.

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав дії поляків "ударом в спину України".

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ДПСУ безвіз Польща
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