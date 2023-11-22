У розвідці дізналися плани ворога: Зеленський розкрив деталі щодо ситуації на фронті

В ході наради у президента проаналізували зведення щодо ситуації на полі бою.

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Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідників / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ГУР МО України

На сьогодні російські окупанти на фронті зробили зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це він написав у середу в Telegram за підсумками проведеної селекторної наради.

За його словами, в ході наради була заслухана інформація від розвідок щодо деяких міжнародних подій, а також планів ворога.

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"Щоденні звіти про надходження боєприпасів, техніки, обладнання, розподіл між бригадами. Зведення по ситуації на полі бою. Складна погода, складна оборона в Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні", - написав президент.

Глава держави уточнив, що він отримав звіти щодо ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі, Нікополі.

"У Нікополі, зокрема, ворог потрапив по мережі водопостачання. Служби працюють над відновленням подачі води людям. Мій офіс тримає це на контролі", - зазначив він.

За його словами, "хороші результати демонструє Чорноморський "зерновий коридор". Останні дні були рекордними за обсягом перевезених вантажів".

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли в атаку на Мелітополь і "покришили" сотні росіян. Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСГВ Таврія склали 491 людина, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ взяли три плацдарми на Лівобережжі. Артилерійський вогонь вже дозволив українським підрозділам просунутися на різних ділянках фронту, каже Владислав Селезньов.

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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