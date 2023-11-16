ЄС втрачає терпіння: Польщу покарають за блокування кордонів і товаропотоку

Влада Польщі не поспішає забезпечити відновлення товаропотоку з України законними "коридорами солідарності".

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Польщу покарають за блокування кордонів і товаропотоку / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікімедіа

Страйк перевізників на кордонах з Польщею заблокував товаропотік і рух "коридорів солідарності". Це може призвести до кримінальної процедури Єврокомісії проти Польщі, повідомляє видання RMF FM.

Як відомо, відповідно до законодавства ЄС, влада Польщі зобов'язується забезпечувати вільний рух вантажівок з України на кордонах.

Однак деякі представники Єврокомісії стверджують, що польська влада не робить все, щоб вирішити проблему і припинити протест перевізників, в наслідок чого Брюссель може втратити терпіння.

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Незважаючи на те, що в Єврокомісії офіційних коментарів з приводу заходів польської влади немає і там стверджують, що переговори між Польщею та Україною тривають, з неофіційних джерел RMF FM стало відомо, що процес вивчення правової підстави для відкриття кримінальної процедури вже запущений.

У тому, що відбувається, за даними видання, проглядається порушення владою Польщі положень Регламенту ЄС про лібералізацію торгівлі з Україною, який був продовжений до червня 2024 року.

Спікер Єврокомісії при цьому заявив, що:

Європейська комісія все ще підтримує контакти з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки обговорення тривають.

Ситуація на кордоні України

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали страйк, що вже призвело до обмежень у русі вантажівок на кордоні з Україною. За інформацією польських ЗМІ, учасники страйку планують продовжити свій протест "протягом двох повних місяців до 6 січня 2024 року", вони також висунули вимоги - зокрема, скасування так званого транспортного безвізу для вантажівок з України.

На початку листопада повідомлялося, що Польща не приймає вантажівки з України тільки через пункт пропуску "Ягодин", в той же час на двох інших КПП - "Краковець" і "Рава-Руська" - потік транспорту тривав. Проте вже тоді ускладнення руху відзначалося на всіх трьох напрямках.

Також 15 Листопада до страйку приєдналася ще й Словаччина. Про це заявив Союз автомобільних перевізників Словаччини. Союз погрожує заблокувати кордон зі словацької сторони через те, що українські перевізники не потребують дозволів на перевезення.

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