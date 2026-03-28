Ворог атакував Одесу: пошкоджено пологовий будинок, є загиблі та поранені

Віталій Кірсанов
28 березня 2026, 07:47
Загалом постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина.
Ворог атакував Одесу
Ворог атакував Одесу / колаж: Главред, фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Коротко:

  • У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку
  • Зафіксовано пошкодження трьох навчальних закладів
  • У Хаджебейському районі сталося влучання у багатоповерхівку

У ніч на суботу, 28 березня, ворог атакував Одесу ударними дронами, зафіксовано руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. Про це повідомляє голова Одеської військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття. В результаті атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим і п'ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків у різних частинах району", – йдеться в повідомленні.

Також у приватному секторі сталося загоряння житлових будинків.

Пізніше Лисак повідомив, що в Приморському районі зафіксовано пошкодження трьох навчальних закладів, а в Хаджебейському районі сталося влучання в багатоповерхівку – обійшлося без постраждалих.

"Станом на 7:00, на жаль, відомо, що внаслідок отриманих травм у лікарні померла одна людина. Мої щирі співчуття рідним і близьким", – додав Лисак.

Загалом, за його словами, постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

У ніч на 26 березня російські окупанти вкотре атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.

Вночі на 25 березня російська окупаційна армія атакувала енергетичний об'єкт у Чернігівському районі. В результаті без електроенергії залишилися близько 150 тисяч споживачів.

Вночі на 23 березня окупанти атакували дронами Одеську область. Під удар потрапили житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура. В результаті падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження отримав також склад на території порту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Україна створює нову зброю для ударів по Росії

Видання Foreign Policy писало, що на тлі обмежених поставок західного озброєння Україна активніше розвиває власні далекобійні засоби ураження. Йдеться не лише про безпілотники, а й про ракетні системи, які в перспективі здатні досягати віддалених цілей, включаючи територію Росії.

Експерти вважають, що створення власної високоточної зброї дозволяє Україні діяти більш автономно і гнучко обирати цілі.

Інші новини:

Особа: Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак — український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року — начальник Одеської міської військової адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса Одеська область новини України новини України та світу атака дронів
Росіяни просунулися на новій ділянці фронту: де окупанти мають успіхи

Росіяни просунулися на новій ділянці фронту: де окупанти мають успіхи

10:35Фронт
Численні влучання та пожежі: в РФ один із найбільших НПЗ масовано атакували дрони

Численні влучання та пожежі: в РФ один із найбільших НПЗ масовано атакували дрони

09:44Війна
Іран завдав удару по авіабазі в Саудівській Аравії, поранено 12 військових США

Іран завдав удару по авіабазі в Саудівській Аравії, поранено 12 військових США

08:33Світ
Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

Більше ніяких "рогатих" коренеплодів: що додати в лунку при посіві моркви

Більше ніяких "рогатих" коренеплодів: що додати в лунку при посіві моркви

Китайський гороскоп на завтра, 28 березня: Щурам - хвилювання, Драконам - форс-мажори

Китайський гороскоп на завтра, 28 березня: Щурам - хвилювання, Драконам - форс-мажори

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні сонечка за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні сонечка за 29 с

10:35

Росіяни просунулися на новій ділянці фронту: де окупанти мають успіхи

09:48

Дім стане набагато світлішим: як вибрати скляні вхідні дверіВідео

09:44

Численні влучання та пожежі: в РФ один із найбільших НПЗ масовано атакували дрони

09:40

Люди, народжені в конкретні чотири місяці, - найнадійніші партнери

08:55

Олексій Кущ: п’ять етапів світової війни та пастка для Дональда ТрампаПогляд

Нові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітняНові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітня
08:45

Урожай до листопада: як приготувати просту підгодівлю для огірків, помідорів і перцю

08:33

Іран завдав удару по авіабазі в Саудівській Аравії, поранено 12 військових США

08:20

Війська РФ масовано атакували Кривий Ріг: є загиблі та поранені - деталі

07:47

Ворог атакував Одесу: пошкоджено пологовий будинок, є загиблі та поранені

06:30

Гороскоп на квітень 2026: кому Юпітер розв‘яже усі проблеми та врятує у кризі

05:18

Гороскоп на завтра, 29 березня: Близнюкам - прибуток, Стрільцям - хвилювання

04:41

Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні продавця фастфуду за 27 с

03:33

Смородина буде як виноград: проста схема догляду без хімії та зайвих витратВідео

03:00

Вони купатимуться в багатстві: чотири знаки зодіаку зірвуть справжній джекпот

02:40

Найрідкісніше явище століття: NASA виявила загадкову аномалію на Місяці

01:43

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

01:03

Закінчуються: Путін наказав олігархам виділити кошти на війну в Україні

00:11

Зміна погоди: синоптики повідомили, коли в Києві зміниться температура

23:14

Липкий жир на шафах зникне за хвилини: забутий лайфхак легко очистить кухнюВідео

23:01

Виявляється, зберігати м'ясо в пакетах не можна: як це робити правильноВідео

22:32

Збірну України обікрали перед матчем зі Швецією

22:07

Ворог просунувся на важливому напрямку: як змінилася лінія фронту — DeepState

22:03

Відновлення триватиме тижні: українців попередили про загрозу відключення газу

21:29

Разумков лицемірно відмовився віддавати зарплату на ЗСУ попри гучний піар на цій темі, - блогер

21:04

Більше ніяких "рогатих" коренеплодів: що додати в лунку при посіві морквиВідео

20:57

Військова допомога США Україні під загрозою: Рубіо зробив тривожну заяву

20:49

"Ця особа": путіністку Собчак у Росії назвали дияволом

20:41

Діти розв’язують за мить, а дорослі губляться: хитра головоломка з сірниками

20:39

"Шкода, що він так сказав": Рубіо назвав заяву Зеленського про переговори брехнею

20:15

Замість холоду, приємні цифри: як прогріється повітря у Дніпрі на вихідних

19:54

В Україні змінили норми щодо повірки лічильників: що варто знати

19:52

Ціни на основні продукти харчування в Україні зросли: що відомо про нове подорожчання

19:51

Від +20 до штормового вітру з дощем: на Тернопільщині різко зміниться погода

19:45

Значна економія на бензині та дизельному паливі: водіям розкрили ТОП найкращих трюків

19:10

Чому переговори буксують: Вадим Денисенко назвав два можливі сценаріїПогляд

19:04

Стане магнітом для всіх гризунів: що не варто ставити у саду навесніВідео

18:46

Гроші списано, рахунки закрито: клієнти ПриватБанку б’ють на сполох

18:36

"Піде Україні на користь": несподіваний сценарій нової війни РФ у Європі

18:17

Буде майже +20: Україну накриває нова хвиля потепління

18:14

Ребров йде – є два кандидати на крісло головного тренера збірної України

18:07

Справжній удар по гаманцях: вартість важливого продукту скоро стрімко зросте

17:56

Чим пахне Ірина Білик: аромати для побачень та ексклюзив для обранихВідео

17:50

Ситуація в РФ критична, Путін випрошує гроші в олігархів - FT

17:30

Про кліщів можна забути: садівники розкрили секрет, що посадити у квітні

17:23

Сирники вийдуть пухкими і не розвалюватимуться: головні секрети приготування

17:14

Чому на Вербну неділю святять вербу: секрет традиції, який знають не всіВідео

17:07

Американський мільйонер і відома психологиня втратили 15-річного сина

17:05

"Викреслив із життя": брат зірки "Кіборгів" став окупантом в армії РФ

17:01

Яке церковне свято 28 березня: що можна і не можна робити цього дня

