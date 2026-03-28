Ворог атакував Одесу: пошкоджено пологовий будинок, є загиблі та поранені

Ворог атакував Одесу / фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Коротко:

У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку

Зафіксовано пошкодження трьох навчальних закладів

У Хаджебейському районі сталося влучання у багатоповерхівку

У ніч на суботу, 28 березня, ворог атакував Одесу ударними дронами, зафіксовано руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. Про це повідомляє голова Одеської військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття. В результаті атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим і п'ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків у різних частинах району", – йдеться в повідомленні.

Також у приватному секторі сталося загоряння житлових будинків.

Пізніше Лисак повідомив, що в Приморському районі зафіксовано пошкодження трьох навчальних закладів, а в Хаджебейському районі сталося влучання в багатоповерхівку – обійшлося без постраждалих.

"Станом на 7:00, на жаль, відомо, що внаслідок отриманих травм у лікарні померла одна людина. Мої щирі співчуття рідним і близьким", – додав Лисак.

Загалом, за його словами, постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

У ніч на 26 березня російські окупанти вкотре атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.

Вночі на 25 березня російська окупаційна армія атакувала енергетичний об'єкт у Чернігівському районі. В результаті без електроенергії залишилися близько 150 тисяч споживачів.

Вночі на 23 березня окупанти атакували дронами Одеську область. Під удар потрапили житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура. В результаті падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження отримав також склад на території порту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Україна створює нову зброю для ударів по Росії

Видання Foreign Policy писало, що на тлі обмежених поставок західного озброєння Україна активніше розвиває власні далекобійні засоби ураження. Йдеться не лише про безпілотники, а й про ракетні системи, які в перспективі здатні досягати віддалених цілей, включаючи територію Росії.

Експерти вважають, що створення власної високоточної зброї дозволяє Україні діяти більш автономно і гнучко обирати цілі.

Особа: Сергій Лисак Сергій Петрович Лисак — український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року — начальник Одеської міської військової адміністрації.

