В небі над Україною зафіксували російські дрони з парашутами - для чого вони

Юрій Берендій
26 березня 2026, 20:54
В Повітряних силах зазначили, що дрони з парашутами є звичайним елементом озброєння і використовуються для розвідки та багаторазового застосування.
Дрони з парашутами - Ігнат пояснив, що за БпЛА атакували Харків / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

  • Росія запустила по Харкову дрони за парашутами
  • В Повітряних силах повідомили, що йдеться про розвідувальні БпЛА

В небі над Харковом очевидці зафіксували російські дрони, які спускались до землі на парашутах. Про те, що це за БпЛА та для чого ворог їх використовує розповів в коментарі 24 каналу начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Ігнат зазначив, що дрони з парашутами не є чимось незвичайним. Подібні безпілотники є і в арсеналі ворога, і у наших військ.

Ще до повномасштабної війни українські військові використовували на полігонах дрони з парашутами як мішені під час навчань. Серед них були моделі "Рейс" і "Стриж", обладнані реактивними двигунами та парашутами.

"Це передусім БпЛА розвідники, які планують повернутись назад і спуститись на парашуті. А далі використовуватися повторно, або ж – для зчитування даних", – сказав він.

Юрій Ігнат зазначив, що за відео з Харкова складно точно визначити, який саме безпілотник із парашутом був зафіксований. Водночас він підкреслив, що багато розвідувальних дронів окупантів оснащені парашутами для повернення до місця запуску.

За його словами, такі системи мають різні моделі безпілотників, адже після виконання завдання вони повинні безпечно повернутися, якщо їх не збили, а не працюють за принципом одноразового застосування.

Також він додав, що парашут може розкриватися і в разі ураження дрона. При цьому подібні апарати не є чимось незвичним чи небезпечним у контексті їх конструкції.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська готуються до нового комбінованого удару по Україні — за даними моніторингових і аналітичних ресурсів, атака може статися протягом найближчих двох діб. На цей час оголошено підвищений, "червоний" рівень загрози через ймовірне застосування балістичного озброєння.

Водночас Росія продовжує реалізацію другого етапу зимової кампанії ударів по критичній інфраструктурі України, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

У четвер, 26 березня, російські сили атакували Дніпро дронами-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

В небі над Україною зафіксували російські дрони з парашутами - для чого вони

