Блекаут на Чернігівщині, 150 тисяч споживачів залишилися без світла: що сталося

Анна Ярославська
25 березня 2026, 08:57
"Приліт" в об’єкт енергетичної системи спричинив миттєвий дефіцит потужності в мережі.
Пошкоджено об'єкт енергетики в Чернігівському районі

Коротко:

  • РФ атакувала критичну інфраструктуру України
  • Під ударом опинився Чернігів
  • Без світла залишилися 150 тисяч споживачів

Російська окупаційна армія атакувала енергетичний об'єкт у Чернігівському районі. В результаті без електроенергії залишилися близько 150 тисяч споживачів.

"В результаті ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у місті Чернігів та Чернігівському районі", - йдеться в офіційному повідомленні АТ "Черніговобленерго".

"Влучання" в об'єкт енергетичної системи спричинило миттєвий дефіцит потужності в мережі.

Енергетики мобілізували аварійні бригади та готові розпочати ліквідацію наслідків. Швидкість відновлення електропостачання безпосередньо залежить від військової ситуації.

"Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, як тільки дозволить ситуація з безпекою!" - зазначили в Черніговобленерго.

Жителів регіону закликали зарядити павербанки та стежити за офіційними оновленнями щодо графіків можливих тимчасових підключень.

Як знайти Пункти незламності у своєму населеному пункті

Пункти незламності можна знайти на онлайн-карті nezlamnist.gov.ua. Там відображаються три основні категорії:

  • безпосередньо Пункти незламності – тобто місця, які облаштували обласна влада та ДСНС; у таких пунктах безкоштовні – генератори, тепло, інтернет, чай, кава та аптечка;
  • пункти незламності, які організував бізнес – там є можливість зарядити телефон і зігрітися. Усі інші "опції" на розсуд власника приватної компанії;
  • магазини, аптеки, АЗС та відділення банків, які працюватимуть у разі відключення електроенергії.

Адреси Пунктів незламності доступні в офіційному чат-боті в Telegram і Viber.

Як приготувати їжу без світла
Як приготувати їжу без світла / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ по Чернігівщині — останні новини

Як писав Главред, 21 березня через Росію енергетична інфраструктура Чернігова була повністю знеструмлена. Без електрики залишилися 430 тис. абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах.

16 березня армія РФ атакувала Чернігівщину. Через ворожі БПЛА в Чернігівському районі виникла пожежа на території нежитлової будівлі.

5 березня російський безпілотник завдав удару поблизу блокпоста в Чернігівському районі, в результаті загинув військовослужбовець.

У ніч на 12 березня атакувала Чернігівську область. В результаті удару загинула дитина, її батьки поранені. Окупанти завдали удару після першої ночі. Фактично дитина загинула у власному будинку.

Про джерело: Чернігівобленерго

Чернігівобленерго – це публічне акціонерне товариство, яке займається постачанням та розподілом електроенергії на території Чернігівської області. Це регіональна енергетична компанія, яка забезпечує споживачів електричною енергією, а також виконує функції з її передачі та технічного обслуговування мереж

