Блекаут на Чернігівщині, 150 тисяч споживачів залишилися без світла: що сталося

Коротко:
- РФ атакувала критичну інфраструктуру України
- Під ударом опинився Чернігів
- Без світла залишилися 150 тисяч споживачів
Російська окупаційна армія атакувала енергетичний об'єкт у Чернігівському районі. В результаті без електроенергії залишилися близько 150 тисяч споживачів.
"В результаті ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у місті Чернігів та Чернігівському районі", - йдеться в офіційному повідомленні АТ "Черніговобленерго".
"Влучання" в об'єкт енергетичної системи спричинило миттєвий дефіцит потужності в мережі.
Енергетики мобілізували аварійні бригади та готові розпочати ліквідацію наслідків. Швидкість відновлення електропостачання безпосередньо залежить від військової ситуації.
"Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, як тільки дозволить ситуація з безпекою!" - зазначили в Черніговобленерго.
Жителів регіону закликали зарядити павербанки та стежити за офіційними оновленнями щодо графіків можливих тимчасових підключень.
Як знайти Пункти незламності у своєму населеному пункті
Пункти незламності можна знайти на онлайн-карті nezlamnist.gov.ua. Там відображаються три основні категорії:
- безпосередньо Пункти незламності – тобто місця, які облаштували обласна влада та ДСНС; у таких пунктах безкоштовні – генератори, тепло, інтернет, чай, кава та аптечка;
- пункти незламності, які організував бізнес – там є можливість зарядити телефон і зігрітися. Усі інші "опції" на розсуд власника приватної компанії;
- магазини, аптеки, АЗС та відділення банків, які працюватимуть у разі відключення електроенергії.
Адреси Пунктів незламності доступні в офіційному чат-боті в Telegram і Viber.
Повітряні атаки РФ по Чернігівщині — останні новини
Як писав Главред, 21 березня через Росію енергетична інфраструктура Чернігова була повністю знеструмлена. Без електрики залишилися 430 тис. абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах.
16 березня армія РФ атакувала Чернігівщину. Через ворожі БПЛА в Чернігівському районі виникла пожежа на території нежитлової будівлі.
5 березня російський безпілотник завдав удару поблизу блокпоста в Чернігівському районі, в результаті загинув військовослужбовець.
У ніч на 12 березня атакувала Чернігівську область. В результаті удару загинула дитина, її батьки поранені. Окупанти завдали удару після першої ночі. Фактично дитина загинула у власному будинку.
Про джерело: Чернігівобленерго
Чернігівобленерго – це публічне акціонерне товариство, яке займається постачанням та розподілом електроенергії на території Чернігівської області. Це регіональна енергетична компанія, яка забезпечує споживачів електричною енергією, а також виконує функції з її передачі та технічного обслуговування мереж
