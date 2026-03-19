Ракетні удари по Москві: у Foreign Policy дізналися про підготовку потужної атаки

З метою підвищення точності та потужності ударів акцент поступово зміщується на розробку власних ракет — як крилатих, так і балістичних.

Україна готує потужні ракетні удари по РФ

На тлі обмежених поставок західного озброєння Україна активніше розвиває власні далекобійні засоби ураження.

Йдеться не тільки про безпілотники, а й про ракетні системи, які в перспективі здатні досягати віддалених цілей, включаючи територію Росії, повідомляє видання Foreign Policy.

За даними публікації, українські дрони вже регулярно працюють на значній відстані від лінії фронту, завдаючи ударів по об'єктах інфраструктури та військових цілях. Однак для підвищення точності та потужності ударів акцент поступово зміщується на розробку власних ракет — як крилатих, так і балістичних.

Серед згаданих проєктів — системи на кшталт "Сапсан" і "Фламінго", які розраховані на велику дальність і здатні нести серйозне бойове навантаження. Використання захищених систем навігації робить їх менш вразливими для засобів протидії.

У матеріалі також відзначається зростання українського оборонного виробництва. Зокрема, компанія Fire Point за короткий час збільшила випуск безпілотників із сотень до десятків тисяч одиниць і тепер розширює напрямок ракетних розробок.

Експерти вважають, що створення власної високоточної зброї дозволяє Україні діяти більш автономно та гнучко обирати цілі. Водночас вони підкреслюють, що такі проєкти вимагають значних ресурсів, часу та розвиненої промислової бази.

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада в Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії — Афіпський і Новокуйбишевський.

Про джерело: Foreign Policy "Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

