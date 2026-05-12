Українців попередили про небезпеку: які регіони атакує потужний шторм

Ангеліна Підвисоцька
12 травня 2026, 18:59
Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +4 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 13 травня / фото: УНІАН

Погода в Україні 13 травня буде прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних та південних областях оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами, а також потужні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 13 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що у середу, 13 травня, Україна буде під впливом холодного атмосферного фронту. Температура повітря буде на рівні 11-16 градусів тепла. Тепліше буде на південному сході - 19-24 градуси тепла.

У Києві 13-го травня похолоднішає, вдень очікуються +11+13 градусів. Вихідними в Україні буде тепліше, проте не без дощів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 13 травня

В Україні 13 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у більшості центральних та південних областей. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 9-14°, в західних областях 4-9°; вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях 13-18°, на решті території 17-22°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +4

За даними meteoprog, 13 травня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підніметься до +12...+23 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 травня / фото: meteoprog

Погода 13 травня в Києві

У Києві 13 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 13-18°; у Києві вночі 11-13°, вдень 14-16°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 13 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода на Полтавщині до кінця тижня залишатиметься нестійкою через проходження атмосферних фронтів. Очікується хмарність із проясненнями, періодичні дощі різної інтенсивності та місцями грози.

Також холодний атмосферний фронт 13 травня накриє Україну, спричинивши зниження температури та дощі. За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, вдень буде +11…+16°, на сході тепліше - до +24°.

Крім цього, 12-15 травня в Одеській області погода формуватиметься циклонами, очікуються дощі, місцями грози та поривчастий вітер. У центральних і південних районах температура вночі становитиме +7…+12°, вдень +15…+20°. На півночі буде прохолодніше.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

