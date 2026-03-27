Вибухи в Росії: дрони атакували найбільший у Європі завод фосфорних добрив

Анна Ярославська
27 березня 2026, 07:06
Губернатор Вологодської області повідомив про вісім вибухів на промисловому майданчику в Череповці.
У Череповці пролунали вибухи
У Череповці пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • У Череповці пролунали вибухи
  • Дрони атакували промислову зону
  • Загорілося підприємство "Апатит" (група "ФосАгро")
  • Також повідомляється про пожежу на "Северсталі"

У місті Череповець у Вологодській області РФ пролунали вибухи в ніч на 27 березня. В результаті атаки дронів спалахнула пожежа на підприємстві АТ "Апатит", яке виробляє переважно фосфорні добрива.

Про атаку на підприємство повідомив Telegram-канал Exilenova+ близько третьої години ночі.

"Череповець, ситуація така, щоб ви розуміли, вогню там не повинно бути, але все горить. Місцеві жителі кудись тікають", — йдеться в повідомленні.

У Череповці прогриміли вибухи / Фото: t.me/exilenova_plus

Зазначається, що АТ "Апатит" (Череповецький хімічний кластер групи "ФосАгро") — це найбільший у Європі виробник фосфорвмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а також один із лідерів у Росії за обсягами випуску NPK-добрив.

Момент атаки на підприємство потрапив на відео — дивіться за посиланням.

Також повідомляється, що горить піч на "Северсталі" в Череповці.

"Северсталь" — один з найбільших у Росії вертикально інтегрованих гірничо-металургійних холдингів, що посідає четверте місце за обсягами виробництва сталі в країні. Як пише Вікіпедія, основні активи, включаючи Череповецький металургійний комбінат, розташовані у Вологодській області, а заводи "Северсталь-метиз" — у Череповці, Орлі та Волгограді.

Кадри з "Северсталі" / скріншот

Губернатор Вологодської області заявляє про вісім вибухів на промисловому майданчику в Череповці.

"Пошкоджень критичної інфраструктури округу немає. Загиблих і постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби. Оперативні підрозділи переведені в режим підвищеної готовності. Створено оперативний штаб", — йдеться в повідомленні.

Також у пабліках пишуть, що минулої ночі у Виборзі Ленінградської області також сталася пожежа в районі порту Висоцьк.

Атаки на РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 25 березня безпілотники масово атакували місто Виборг Ленінградської області РФ. В результаті атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проекту 23550. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства — загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборзі поблизу бази ФСБ горіла будівля.

У місті Кириші Ленінградської області РФ у ніч на 26 березня прогриміли вибухи. Ударні БПЛА атакували промзону Киришського НПЗ.

У ніч на 21 березня Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися відразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовської області та підступи до Москви.

У ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Україна створює нову зброю для ударів по Росії

Видання Foreign Policy писало, що на тлі обмежених поставок західного озброєння Україна активніше розвиває власні далекобійні засоби ураження. Йдеться не лише про безпілотники, а й про ракетні системи, які в перспективі здатні досягати віддалених цілей, включаючи територію Росії.

Експерти вважають, що створення власної високоточної зброї дозволяє Україні діяти більш автономно і гнучко обирати цілі.

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

новини Росії війна в Україні атака дронів
Контратаки ЗСУ зривають плани окупантів: ISW прогнозує невдачу РФ

Контратаки ЗСУ зривають плани окупантів: ISW прогнозує невдачу РФ

09:46Фронт
Нові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітня

Нові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітня

09:00Аналітика
РФ завдала удару по житловій багатоповерхівці у Харкові: скільки людей постраждало

РФ завдала удару по житловій багатоповерхівці у Харкові: скільки людей постраждало

07:52Україна
Китайський гороскоп на сьогодні, 27 березня: Зміям — втрати, Тиграм — претензії

Китайський гороскоп на сьогодні, 27 березня: Зміям — втрати, Тиграм — претензії

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

Часник піде в ріст на очах: експерт розкрив точну формулу весняного підживлення

Часник піде в ріст на очах: експерт розкрив точну формулу весняного підживлення

Сховали від зайвих очей: яке місто у СРСР таємно збудували посеред лісу

Сховали від зайвих очей: яке місто у СРСР таємно збудували посеред лісу

Чи можна садити город до Благовіщення: священник розставив крапки над "і"

Чи можна садити город до Благовіщення: священник розставив крапки над "і"

