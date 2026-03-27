Вибухи в Росії: дрони атакували найбільший у Європі завод фосфорних добрив

Губернатор Вологодської області повідомив про вісім вибухів на промисловому майданчику в Череповці.

https://glavred.net/world/vzryvy-v-rf-drony-atakovali-po-krupneyshemu-v-evrope-zavodu-fosfornyh-udobreniy-10752215.html Посилання скопійоване

У Череповці пролунали вибухи

Коротко:

У Череповці пролунали вибухи

Дрони атакували промислову зону

Загорілося підприємство "Апатит" (група "ФосАгро")

Також повідомляється про пожежу на "Северсталі"

У місті Череповець у Вологодській області РФ пролунали вибухи в ніч на 27 березня. В результаті атаки дронів спалахнула пожежа на підприємстві АТ "Апатит", яке виробляє переважно фосфорні добрива.

Про атаку на підприємство повідомив Telegram-канал Exilenova+ близько третьої години ночі.

відео дня

"Череповець, ситуація така, щоб ви розуміли, вогню там не повинно бути, але все горить. Місцеві жителі кудись тікають", — йдеться в повідомленні.

У Череповці прогриміли вибухи

Зазначається, що АТ "Апатит" (Череповецький хімічний кластер групи "ФосАгро") — це найбільший у Європі виробник фосфорвмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а також один із лідерів у Росії за обсягами випуску NPK-добрив.

Момент атаки на підприємство потрапив на відео — дивіться за посиланням.

Також повідомляється, що горить піч на "Северсталі" в Череповці.

"Северсталь" — один з найбільших у Росії вертикально інтегрованих гірничо-металургійних холдингів, що посідає четверте місце за обсягами виробництва сталі в країні. Як пише Вікіпедія, основні активи, включаючи Череповецький металургійний комбінат, розташовані у Вологодській області, а заводи "Северсталь-метиз" — у Череповці, Орлі та Волгограді.

Кадри з "Северсталі"

Губернатор Вологодської області заявляє про вісім вибухів на промисловому майданчику в Череповці.

"Пошкоджень критичної інфраструктури округу немає. Загиблих і постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби. Оперативні підрозділи переведені в режим підвищеної готовності. Створено оперативний штаб", — йдеться в повідомленні.

Також у пабліках пишуть, що минулої ночі у Виборзі Ленінградської області також сталася пожежа в районі порту Висоцьк.

Атаки на РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 25 березня безпілотники масово атакували місто Виборг Ленінградської області РФ. В результаті атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проекту 23550. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства — загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборзі поблизу бази ФСБ горіла будівля.

У місті Кириші Ленінградської області РФ у ніч на 26 березня прогриміли вибухи. Ударні БПЛА атакували промзону Киришського НПЗ.

У ніч на 21 березня Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися відразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовської області та підступи до Москви.

У ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Україна створює нову зброю для ударів по Росії Видання Foreign Policy писало, що на тлі обмежених поставок західного озброєння Україна активніше розвиває власні далекобійні засоби ураження. Йдеться не лише про безпілотники, а й про ракетні системи, які в перспективі здатні досягати віддалених цілей, включаючи територію Росії. Експерти вважають, що створення власної високоточної зброї дозволяє Україні діяти більш автономно і гнучко обирати цілі.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред