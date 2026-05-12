Переговори щодо вступу України до ЄС хочуть відкласти: які дві країни виступили за ідею

Дві держави пропонують відкласти відкриття п’яти кластерів щодо вступу України до ЄС - попередньо до осені.

Дві країни ЄС хочуть відкласти відкриття переговорних кластерів з Україною

Головне з новини:

Україна наполягає на відкритті кластерів щодо вступу в ЄС

Польща й Франція пропонують відтермінування

Україна наполягає на повному запуску переговорів про вступ до ЄС уже в червні, однак усередині Союзу з’явився опір. За даними Радіо Свобода, дві держави-члени виступили проти відкриття всіх шести переговорних кластерів до завершення кіпрського головування.

Джерела в європейських дипломатичних колах зазначають, що підтримка наразі є лише щодо старту базового кластеру "Основи". Решту п’ять напрямів пропонують відкласти - орієнтовно до осені. За інформацією співрозмовників, ініціаторами перенесення строків стали Польща та Франція.

Коли Україна має намір підписати договір про вступ до ЄС

Главред писав, що за словами віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, Україна планує вже у 2027 році вийти на підписання угоди про вступ до Європейського Союзу.

До липня Україна має намір відкрити всі шість переговорних кластерів з ЄС. Цей етап стане важливою відправною точкою для подальшого просування переговорного процесу.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Володимира Зеленського, спроби Росії розколоти Європу не принесуть результату, а Україна продовжує рух до повноправного членства в Європейському Союзі.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевнив Зеленського у підтримці Словаччиною вступу України до ЄС і готовності допомагати нашій країні на цьому шляху.

Напередодні стало відомо, що у Франції вважають, що процес приєднання України до Європейського Союзу має відбуватися за стандартною процедурою без будь-яких "спрощених" або прискорених механізмів.

Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

