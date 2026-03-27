РФ завдала удару по житловій багатоповерхівці у Харкові: скільки людей постраждало

Анна Ярославська
27 березня 2026, 07:52
В результаті атаки пошкоджено конструкції будинку.
Наслідки атаки на Харків
Стали відомі наслідки атаки на Харків / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram/

Коротко:

  • Росія атакувала Харків дронами
  • Один із ударів припав на житловий 9-поверховий будинок
  • Постраждали 8 осіб

У ніч на 27 березня країна-агресор РФ обстріляла Харків. В результаті удару БПЛА по житловому багатоповерховому будинку постраждали вісім осіб. Про це вранці в п'ятницю повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Сьогодні вночі Росія знову атакувала Харків. Одне з влучань припало на житловий 9-поверховий будинок", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі.

На місці події працювали підрозділи Держприкордонслужби, зокрема рятувальники-верхолази, сапери та психологи.

  Наслідки атаки на Харків
Тим часом мер міста Ігор Терехов писав вночі, що було зафіксовано удар ракетою по Київському району.

"За уточненою інформацією – сталося влучання ракети в багатоквартирний будинок. Деталі з'ясовуємо. Також є удар ворожим безпілотником по Київському району", – повідомив він.

За словами Терехова, у дев'ятиповерхівці шестеро людей постраждали. У всіх – гостра реакція на стрес.

На місці працюють усі відповідні служби.

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

В ніч на 26 березня російські окупанти вкотре атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.

Вночі на 25 березня російська окупаційна армія атакувала енергетичний об'єкт у Чернігівському районі. В результаті без електроенергії залишилися близько 150 тисяч споживачів.

Вночі на 23 березня окупанти атакували дронами Одеську область. Під удар потрапили житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура. В результаті падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скло. Пошкодження отримав також склад на території порту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вночі на 22 березня ворог здійснив атаку дронами по залізниці. На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця, ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості.

РФ готує новий масований удар: названо терміни

Окупаційна армія РФ готується до нового комбінованого удару по Україні. Атака може відбутися впродовж найближчих 48 годин, писали монітори 25 березня.

На цей період оголошено "червоний" рівень загрози через ризик застосування балістичної зброї.

За оцінками аналітиків, можливий удар може мати комбінований характер із застосуванням різних типів озброєння. Йдеться, зокрема, про використання бомбардувальників Ту-22М3, балістичних ракетних комплексів "Іскандер", винищувачів МіГ-31К — носіїв ракет "Кинжал", а також ударних безпілотників різних типів.

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

війна в Україні новини Харкова новини України війна Росії та України атака дронів
