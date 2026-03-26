Під ударом опинилися порти та енергетика: Росія атакувала Ізмаїл на Одещині

Анна Ярославська
26 березня 2026, 07:42
Через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.
Атака дронов, робота ПВО
Росія знову завдала удару по Одеській області / Колаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ атакувала дронами Одеську область
  • Під удар потрапила портова та енергетична інфраструктура
  • Є пошкодження та перебої з електрикою

В ніч на 26 березня російські окупанти вкотре атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.

Деталі атаки у Facebook повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

"Зараз у повітряному просторі спокійно. Противник знову атакував портову та енергетичну інфраструктуру Ізмаїльського району", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що пошкодження зафіксовані в Ізмаїлі та Вілківській громаді.

Оновлено. Вранці 26 березня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічної атаки ворога пошкоджень зазнала портова, енергетична та промислова інфраструктура. Одна людина постраждала.

Під ударом опинилися порти та енергетика: Росія атакувала Ізмаїл на Одещині
Наслідки атаки на Одеську область / Фото: t.me/odeskaODA

Є пошкодження на території підприємств, частково ушкоджено обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Під ударом опинилися порти та енергетика: Росія атакувала Ізмаїл на Одещині
Наслідки атаки на Одеську область / Фото: t.me/odeskaODA

"Через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи", - додав Кіпер.

Повітряні атаки РФ по Одеській області - останні новини

Як писав Главред, ввечері 24 березня ворожий дрон завдав удару по житловому будинку на півдні Одеської області. Виникла пожежа. Є постраждала, одна людина опинилася під завалами.

У ніч на 23 березня окупанти атакували дронами Одеську область. Під ударом опинилися житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура. В результаті падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скло. Пошкодження отримав також склад на території порту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вночі на 22 березня ворог здійснив атаку дронами по залізниці. На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця, ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості.

Вночі на 20 березня Одеську область атакували російські ударні дрони. В результаті удару БПЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Під ударом опинилися порти та енергетика: Росія атакувала Ізмаїл на Одещині

Під ударом опинилися порти та енергетика: Росія атакувала Ізмаїл на Одещині

